En un estado donde el carro no es un lujo sino una necesidad —para ir al trabajo en construcción en Houston, llegar a tiempo al turno en un restaurante de Dallas o llevar a los niños a la escuela en San Antonio— la decisión tomada por la junta del Texas Department of Motor Vehicles (DMV) ya está generando preocupación en miles de familias hispanas. El organismo votó de manera unánime el 13 de febrero de 2026 para formalizar nuevos requisitos de identificación para el registro y renovación de vehículos en todo Texas, una medida que, según críticos, dejará fuera del sistema a conductores indocumentados que dependen de su automóvil para sobrevivir en uno de los estados más extensos del país. La medida, que comenzó a implementarse discretamente en noviembre de 2025, ha provocado pérdidas económicas, división entre funcionarios locales y un debate que vuelve a poner en el centro el tema migratorio en Estados Unidos.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA NUEVA NORMA DEL DMV?

Aunque la política ya se estaba aplicando desde finales del año pasado mediante una guía enviada a oficinas de impuestos del condado y concesionarios, ahora quedó oficialmente adoptada tras la votación de la junta.

A partir de esta decisión:

Se exige identificación con foto válida y vigente emitida por el gobierno para todos los nuevos registros y renovaciones.

La norma aplica en todo el estado de Texas, sin excepciones locales.

Las oficinas de impuestos de los condados deberán ajustarse al lineamiento estatal.

IDENTIFICACIONES ACEPTADAS

Según el DMV, estos son los documentos válidos:

Licencia de conducir de Texas vigente

Pasaporte estadounidense vigente

Licencia para portar armas de Texas

Identificación emitida por las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Documentos del Departamento de Seguridad Nacional

Documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración

Documentos del Departamento de Estado

Visa vigente

Tarjeta de residencia permanente (Green Card)

En la práctica, esto significa que personas indocumentadas que no puedan obtener estos documentos ya no podrán registrar legalmente un vehículo en Texas.

EL TRASFONDO POLÍTICO DE LA MEDIDA

La iniciativa fue impulsada por el representante estatal Brian Harrison, republicano por Midlothian, quien presionó públicamente al DMV para cambiar la política. Tras la votación, el legislador afirmó en redes sociales que estaba “orgulloso” de haber forzado al organismo a dejar de permitir que inmigrantes indocumentados matricularan vehículos en el estado.

Sus argumentos se centran en que la medida mejoraría la seguridad vial y reduciría el costo de las primas de seguros.

FUERTE OPOSICIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA

Durante una audiencia celebrada en enero, cerca de 35 personas testificaron en contra de la norma, entre ellas:

Pequeños empresarios

Representantes de concesionarios

Oficinas de tasación de impuestos de condados

Organizaciones de defensa comunitaria

Según los registros, nadie expresó apoyo público a la medida durante las dos horas de audiencia.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Tyler Simmons, miembro de la junta de la Asociación de Concesionarios Independientes de Automóviles de Texas, quien advirtió que impedir el registro legal podría aumentar el número de conductores sin seguro.

IMPACTO ECONÓMICO EN COMUNIDADES HISPANAS

En ciudades como Houston, El Paso y el Valle del Río Grande —donde la población latina representa una parte significativa de la economía local— algunos negocios ya reportan pérdidas.

Una empresaria de Houston declaró que sus ingresos cayeron un 45 % en noviembre, poco después de que las directrices comenzaran a circular. Muchos clientes, según explicó, han optado por:

Registrar vehículos a nombre de terceros

Registrar en otros estados

Posponer la compra

Para familias trabajadoras que dependen de su pickup o sedán para generar ingresos —desde jardineros hasta trabajadores de la construcción o repartidores— el temor es quedar fuera del sistema formal.

RESISTENCIA DESDE EL CONDADO DE TRAVIS

La tasadora y recaudadora de impuestos del condado de Travis, Celia Israel, ha sido una de las voces oficiales más críticas. Durante la audiencia pública afirmó que no estaba de acuerdo con la norma y cuestionó si el requisito formaba parte de la ley estatal.

Israel advirtió que la política podría provocar un efecto contrario al buscado: más fraude y más conductores sin seguro en las carreteras.

Tras la votación formal de la junta, queda por verse cómo se implementará en cada condado y si habrá desafíos legales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS CONDUCTORES INMIGRANTES EN TEXAS?

En un estado donde las distancias son largas y el transporte público es limitado fuera de ciudades como Austin, la imposibilidad de registrar un vehículo puede traducirse en:

Riesgo de multas y sanciones

Mayor vulnerabilidad ante retenes policiales

Incremento de conductores sin seguro

Dificultad para mantener empleo estable

Para muchas familias latinas en Texas, el automóvil representa independencia y estabilidad económica. Por eso, esta decisión del DMV no solo es administrativa: tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de residentes.

Mientras el debate continúa, organizaciones comunitarias ya analizan posibles acciones y recomiendan a los conductores verificar su estatus de documentación antes de iniciar cualquier trámite de registro.

