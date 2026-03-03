El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha estado en el centro de la polémica desde el ingreso de la administración Trump por sus detenciones prolongadas y la aplicación estricta de la política de detención obligatoria, lo que ha generado críticas constantes de activistas y tribunales en Estados Unidos. Esta vez, la agencia sufrió una doble derrota legal en cuestión de horas, cuando jueces federales en Nueva Jersey y Texas emitieron fallos que la cuestionan directamente por violaciones reiteradas de órdenes judiciales y la detención de inmigrantes sin audiencias de fianza, aumentando la presión sobre sus operaciones.

En Nueva Jersey, un juez federal señaló lo que describió como incumplimientos sistemáticos de ICE y del Departamento de Justicia (DOJ) respecto a órdenes de la corte, mientras que en Texas otro juez ordenó que un detenido recibiera una audiencia de fianza o fuera liberado. Estos fallos consecutivos colocan a ICE bajo un intenso escrutinio judicial en medio de tensiones crecientes entre la agencia migratoria y los tribunales federales en EE.UU., reflejando un aumento en la oposición de los jueces ante prácticas que podrían considerarse exceso administrativo o violaciones de procedimiento.

ICE trasladó a varios detenidos pese a órdenes explícitas de los tribunales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Nueva Jersey: Crítica mordaz a ICE

Según informó Newsweek, el juez federal Michael Farbiarz emitió una orden muy dura contra ICE y el DOJ por no cumplir múltiples directivas judiciales sobre detenciones y traslados de inmigrantes.

El caso involucró a Baljinder Kumar, quien presentó un recurso habeas contra su detención sin audiencia de fianza.

A pesar de una orden que prohibía trasladarlo fuera del distrito el 26 de enero, ICE lo movió a Texas el 31 de enero.

Se registraron más de 50 violaciones de órdenes judiciales en 10 semanas, incluyendo traslados o deportaciones pese a prohibiciones explícitas.

Amol Sinha, director ejecutivo de ACLU-NJ, declaró que “la violación de docenas de órdenes judiciales por parte del Departamento de Seguridad Nacional no sorprende; esto no es accidental ni descuidado”.

Texas: Orden de audiencia o liberación

El juez David C. Guaderrama, del Distrito Oeste de Texas, ordenó que ICE conceda una audiencia de fianza o libere a Victor Zamudio Sanchez, detenido más de ocho meses sin orden de expulsión final.

Guaderrama señaló que la detención sin revisión violaba la cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

Si Sanchez no es liberado antes del 9 de marzo, ICE deberá realizar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

El juez enfatizó que la detención prolongada sin evaluación individualizada puede causar una “errónea privación del interés de libertad” del detenido.

Este fallo cuestiona la política de detención obligatoria que permite a ICE retener a personas sin audiencias de fianza, incluso si han vivido en EE.UU. por años.

Las políticas de ICE continúan generando polémica en EE.UU. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Impacto de los fallos

Estas decisiones reflejan un creciente rechazo de los tribunales federales a lo que consideran procedimientos deficientes o exceso de autoridad de ICE en las detenciones.

La agencia ahora enfrenta un escrutinio más riguroso en EE.UU., mientras los jueces examinan de cerca sus prácticas de detención y traslados.

Las decisiones podrían sentar precedentes para limitar la detención obligatoria de inmigrantes y reforzar el derecho a audiencias de fianza.

