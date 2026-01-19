Diariamente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan operativos en distintas áreas de los Estados Unidos con el propósito de cumplir su política migratoria: arrestar a inmigrantes indocumentados. Las paradas de tráfico son escenarios clave para estas detenciones, provocando temor y tensión entre los conductores. Por lo tanto, es necesario portar con la documentación correcta para evitar cualquier inconveniente con las autoridades migratorias. En caso residas en Florida, te revelaré qué documentos debes tener siempre en mano para acreditar tu estatus legal. Presta atención a los siguientes párrafos.

Florida es uno de los estados que está aplicando redadas masivas continuas para capturar a aquellos extranjeros que no cuentan con la documentación legal. Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, más de 10,400 inmigrantes “ilegales” quedaron bajo custodia federal, según datos de CBS 12 .

Ante la alerta vigente, es fundamental estar preparado ante la posibilidad de un encuentro inesperado con agentes federales, ya sea mientras caminas por las calles o al conducir tu vehículo.

El ICE ha recibido decenas de denuncias por sus violentas intervenciones para detener a inmigrantes "ilegales". (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Qué documentos presentar ante el ICE durante un operativo migratorio en Florida

Desde que se comenzó a ejecutar las redadas masivas en los distintos estados del país, los expertos legales recomiendan a los inmigrantes tener consigo sus documentos que acrediten su estancia legal, tales como la Green Card, prueba de asilo o estatus de refugiado, una visa válida o un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Si resides en Florida y cuentas con alguno de los documentos anteriormente mencionado que comprueben tu permanencia legal en el país, los agentes federales del ICE no tendrían razón para detenerte.

Durante estos operativos en paradas de tráfico, es necesario mostrar un documento que acredite la estancia legal en Florida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En una parada de tráfico, lo recomendable sería que muestres tu licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno de EE.UU.; sin embargo, en caso no cuentes con un estatus legal, pero estás en proceso de trámite o mantienes un caso abierto, debes enseñar

La solicitud de asilo pendiente.

El caso abierto en la corte de inmigración

Una apelación inmigratoria

National Inmigration Law Center aconseja a los inmigrantes que tengan la copia de cualquier documento que demuestre su legalidad en el territorio estadounidense; por ninguna razón se debe portar los documentos originales, ya que se pueden extraviar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí