A los 80 años, Dolly Parton murió este 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, dejando una huella imborrable en la cultura popular estadounidense. En los últimos meses, la icónica cantante y compositora de música country había enfrentado problemas de salud que la llevaron a cancelar algunos compromisos públicos, aunque no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Si bien es reconocida mundialmente por éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, ella construyó una carrera de más de seis décadas que trascendió la música, pues también se consolidó como actriz en películas como “9 to 5” y “Steel Magnolias”, además de realizar participaciones memorables en producciones de televisión y animación; por ello, repasamos algunos de los cameos y apariciones especiales que realizó a lo largo de su carrera.

LAS APARICIONES DE DOLLY PARTON EN CINE, TV Y ANIMACIÓN

Dolly Parton ha hecho numerosos cameos y apariciones especiales en cine, series y producciones animadas. A continuación, algunas de las más conocidas:

EN CINE

“The Beverly Hillbillies” (1993): Parton aparece como ella misma para cantarle “Happy Birthday” a Jed Clampett. Tras recibir los aplausos, interpreta “If You Ain’t Got Love”. Vale precisar que ella escribió y grabó la canción específicamente para la banda sonora de la película.

“Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous” (2005): Parton aparece brevemente como ella misma cuando durante una investigación en Las Vegas, la agente del FBI Gracie Hart –interpretada por Sandra Bullock– la confunde con una imitadora sospechosa vinculada al secuestro que está indagando. Esta la persigue y la derriba para luego descubrir que no era una impostora, sino la verdadera Dolly.

La participación de Parton en “Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous”. Aquí cuando fue derribada por la agente del FBI Gracie Hart (Foto: Fortis Films / Warner Bros.)

“The Year Dolly Parton Was My Mom” (2011): Parton no aparece físicamente en pantalla: participa mediante dos cameos de voz. La película sigue a Elizabeth, una niña de 11 años que, tras descubrir que fue adoptada, llega a creer que Dolly Parton podría ser su madre biológica y decide buscarla.

“Gnomeo & Juliet (2011)”: Dolly Porton prestó su voz a Dolly Gnome, una gnoma country encargada de dar inicio a una carrera de cortadoras de césped.

“Hollywood to Dollywood (2012)”: Dolly Parton aparece como ella misma en imágenes filmadas en Dollywood y eventos públicos. La cinta sigue el viaje de los gemelos Gary y Larry Lane, quienes cruzan Estados Unidos para entregarle un guion escrito especialmente para ella. Se trata de un documental, donde ella es la figura que inspira la historia, más que como un cameo de ficción.

TELEVISIÓN

“Designing Women” (1990): invitada especial en el episodio “The First Day of the Last Decade of the Entire Twentieth Century”. Dolly Parton apareció como la “estrella de cine guardiana” de Charlene, quien estaba por dar a luz. La cantante la consuela en un sueño y luego interpreta “Somewhere Out There” durante una secuencia que acompaña el nacimiento de la bebé y la muerte de una paciente anciana.

“Babes” (1991): Parton se interpretó a sí misma en el episodio “Hello, Dolly”. La cantante contrata a Charlene como maquilladora, mientras enfrenta rumores de los tabloides, en una aparición que mezcla comedia y una mirada satírica a la fama.

“The Simpsons” (1999): ella apareció en el episodio “Sunday, Cruddy Sunday” (1999). Se interpreta a sí misma y libera a Homero y sus amigos de una celda del estadio, luego de que estos intentaran entrar al Super Bowl con boletos falsos. Ella usa un removedor de maquillaje de alta resistencia para disolver el candado.

“Bette” (2000): participó como invitada en el episodio de Halloween que Bette Midler graba junto a ella. La comediante se pone celosa de la atención que recibe la cantante, mientras ambas interpretan “Islands in the Stream” en una escena que combina música y comedia.

“Hannah Montana” (2006–2010): Dolly Parton interpretó a la tía Dolly, madrina de Miley Stewart y una presencia protectora en su vida. Apareció en tres episodios, en los que aconseja a la protagonista, participa en conflictos familiares y hasta la ayuda a escapar de los paparazzi.