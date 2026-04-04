El Domingo de Pascua se celebra la resurrección de Jesús y marca el fin de la Semana Santa. Además de ser una fecha religiosa con misas solemnes, también es un momento en el que las familias se reúnen y los más pequeños siguen la tradición de buscar huevos de Pascua, que simbolizan la nueva vida. En 2026, esta festividad cae el 5 de abril, por lo que muchos saldrán a hacer compras para preparar y compartir comidas especiales, mientras que otros aprovecharán para distraerse. Debido a que este día habrá bastante movimiento, en los siguientes párrafos te contamos qué tiendas estarán abiertas y cuáles permanecerán cerradas en Estados Unidos.

Muchas familias preparan comidas especiales en Pascua, mientras que otras salen a pasear (Foto: Getty Images)

¿QUÉ TIENDAS ESTARÁN ABIERTAS EL DOMINGO DE PASCUA?

Aunque estén abiertas, existe la posibilidad de que varias tiendas que cambien su horario habitual de atención durante el 5 de abril, Domingo de Pascua, por lo que recomendamos comunicarse antes de ir. La lista según Delaware Online.

Walmart: atenderá en su horario habitual el 5 de abril.

atenderá en su horario habitual el 5 de abril. BJ’s Wholesale Club: la mayoría de sus tiendas abrirá de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Mejor consultar con el club local al que piensan ir.

la mayoría de sus tiendas abrirá de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Mejor consultar con el club local al que piensan ir. Cadena Albertson’s: la mayoría de sus tiendas abrirán el Domingo de Pascua. Entre ellas ACME, Safeway, Albertson’s, Jewel-Osco, Vons y Tom Thumb. Como existe la posibilidad de que algunas operen en horario reducido, llamar antes de ir.

la mayoría de sus tiendas abrirán el Domingo de Pascua. Entre ellas ACME, Safeway, Albertson’s, Jewel-Osco, Vons y Tom Thumb. Como existe la posibilidad de que algunas operen en horario reducido, llamar antes de ir. Whole Foods: atenderá el domingo 5 de abril, pero podría reducir su horario al público. Usa su herramienta de localización para ver cuáles estarán abiertas.

atenderá el domingo 5 de abril, pero podría reducir su horario al público. Usa su herramienta de localización para ver cuáles estarán abiertas. Wegmans: la atención es en su horario habitual el día de Pascua.

la atención es en su horario habitual el día de Pascua. Weis: sus tiendas abrirán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. el 5 de abril.

sus tiendas abrirán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. el 5 de abril. CVS: todas sus farmacias estarán abiertas el Domingo de Pascua, aunque podrían tener horario reducido. Lo mejor es llamar a cada establecimiento antes de acercarte a uno o consultar en su sitio web.

todas sus farmacias estarán abiertas el Domingo de Pascua, aunque podrían tener horario reducido. Lo mejor es llamar a cada establecimiento antes de acercarte a uno o consultar en su sitio web. Walgreens: tanto sus tiendas como farmacias abrirán en su horario habitual el 5 de abril. Consulta el horario de cada una.

tanto sus tiendas como farmacias abrirán en su horario habitual el 5 de abril. Consulta el horario de cada una. Rite Aid: el Domingo de Pascua abrirán todas sus tiendas, pero las farmacias podrían estar cerradas. Consulta en su sitio web.

el Domingo de Pascua abrirán todas sus tiendas, pero las farmacias podrían estar cerradas. Consulta en su sitio web. Dollar General: sus tiendas abrirán en su horario habitual este domingo 5 de abril, pero puede variar según su ubicación. Revisa en su sitio web o aplicación.

sus tiendas abrirán en su horario habitual este domingo 5 de abril, pero puede variar según su ubicación. Revisa en su sitio web o aplicación. Home Depot: sus tiendas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 6 p.m. el Domingo de Pascua.

sus tiendas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 6 p.m. el Domingo de Pascua. Ace Hardware: sí abrirán sus tiendas, pero con horario variable.

sí abrirán sus tiendas, pero con horario variable. Sephora: el horario de las tiendas varía según la ubicación. Consulta el horario específico de cada una.

el horario de las tiendas varía según la ubicación. Consulta el horario específico de cada una. Gap, Old Navy, Banana Republic o Athleta: el horario en cada una de sus tiendas variará, por ello consultar vía telefónica o web.

el horario en cada una de sus tiendas variará, por ello consultar vía telefónica o web. Barnes & Noble: las tiendas de la librería abrirán el Domingo de Pascua, aunque con horarios diversos.

las tiendas de la librería abrirán el Domingo de Pascua, aunque con horarios diversos. Bass Pro Shops o Cabela’s: ambas tiendas abrirán sus puertas este 5 de abril, pero los horarios en algunas sucursales variarán.

ambas tiendas abrirán sus puertas este 5 de abril, pero los horarios en algunas sucursales variarán. IKEA: sus tiendas abrirán de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. el día de Pascua.

sus tiendas abrirán de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. el día de Pascua. Petco: todas sus tiendas abrirán en su horario habitual el 5 de abril.

todas sus tiendas abrirán en su horario habitual el 5 de abril. PetSmart: el horario de sus tiendas este 5 de abril será de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

el horario de sus tiendas este 5 de abril será de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Tractor Supply Company: sus puertas estarán abiertas, aunque variará su horario de atención según su ubicación.

Walmart es una de las tiendas que abrirá en Domingo de Pascua (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿QUÉ TIENDAS CERRARÁN EL DOMINGO DE PASCUA?

El Domingo de Pascua, este 5 de abril, las siguientes tiendas estarán cerradas:

Target

Costco

Sam’s Club

Aldi

Lowe’s

Macy’s

Nordstrom y Nordstrom Rack

JCPenney

Kohl’s

TJ Maxx

Marshall’s

HomeGoods

REI

Burlington

Michaels

Office Depot

OfficeMax

Costco no atenderá en Domingo de Pascua (Foto: AFP)

¿Y EN NUEVA JERSEY?

A continuación, los horarios de algunos supermercados de Nueva Jersey que abrirán sus puertas este 5 de abril, Domingo de Pascua, de acuerdo con NJ.com. Conoce más horario en su sitio web.

ACME: de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., pero el horario varía según la tienda.

de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., pero el horario varía según la tienda. BJ’s Wholesale Club: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., pero el horario varía según la tienda.

de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., pero el horario varía según la tienda. Foodtown: su horario varía según la tienda.

su horario varía según la tienda. Lidl: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. ShopRite: su horario varía según la tienda.

su horario varía según la tienda. Stop & Shop: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Trader Joe’s: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Walmart: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., pero el horario varía según la tienda.

de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., pero el horario varía según la tienda. Wegmans: de 6:00 a.m. a 00:00 horas.

de 6:00 a.m. a 00:00 horas. Whole Foods: de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., pero el horario varía según la tienda.

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