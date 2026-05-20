Domino’s Pizza quiere aprovechar al máximo la fiebre del fútbol por el 2026 FIFA World Cup y lanzó una promoción que ya está dando de qué hablar entre las comunidades hispanas de Estados Unidos. La cadena anunció que repartirá más de 60,000 pizzas gratis durante el torneo —una jugada pensada para conectar con las familias que se reúnen a ver los partidos, con los grupos de amigos que arman watch parties en salones comunitarios, y con los miles que organizan verbenas en parques y bodegas latinas—, aunque para acceder habrá que cumplir condiciones muy específicas. La mecánica combina elementos del juego real y del mundo digital (incluye una promoción vinculada a EA SPORTS FC 26), y busca enganchar tanto a quienes siguen a la selección de Estados Unidos como a quienes celebran el Mundial con camisetas, tamales, parrilladas y reuniones comunitarias típicas de barrios con gran población latina en ciudades como Los Ángeles, Houston, Miami o Nueva York. Si quieres aumentar tus chances de ganar una para un partido clave, aquí te explicamos paso a paso cómo participar y qué debes saber antes de registrarte.

¿POR QUÉ DOMINO’S REGALARÁ PIZZAS DURANTE EL MUNDIAL 2026?

La dinámica gira alrededor de una situación concreta del fútbol: las tarjetas rojas. Domino’s explicó que, si un jugador de la selección de Estados Unidos recibe una tarjeta roja durante el torneo, activará automáticamente una entrega masiva de “Emergency Pizzas”. La compañía estima repartir alrededor de un millón de dólares en pizzas gratuitas, equivalentes a más de 60,000 pizzas medianas con hasta dos ingredientes. Kate Trumbull, directora de marketing de Domino’s, dijo que la iniciativa busca “suavizar el golpe” para los aficionados si el equipo sufre una expulsión en pleno partido.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA PIZZA GRATIS DE DOMINO’S?

Aquí es donde muchos aficionados deben prestar atención: no basta con que ocurra la tarjeta roja. Hay varios requisitos para poder participar en el sorteo y reclamar el premio.

Registro previo: debe realizarse antes del 10 de junio de 2026.

Plataforma: registro en el sitio oficial de Domino’s (versión USA).

Edad mínima: 18 años.

Residencia: ser residente legal de Estados Unidos o Washington D.C.

Condición clave: que un jugador de EE. UU. reciba tarjeta roja durante el Mundial 2026.

Premio: pizza mediana gratis con hasta dos ingredientes.

Fecha límite para canjear: 2 de agosto de 2026.

TABLA DE REQUISITOS

Requisito Detalle Registro previo Debe realizarse antes del 10 de junio de 2026 Plataforma Sitio oficial de Domino’s (USA) Edad mínima 18 años Residencia Ser residente legal de Estados Unidos o Washington D.C. Condición clave Que un jugador de EE. UU. reciba tarjeta roja Premio Pizza mediana gratis con dos ingredientes Fecha límite para canjear 2 de agosto de 2026

Banner oficial de la promoción de Domino's durante el Mundial 2026 (Foto: Domino's Pizza)

PASOS PRÁCTICOS PARA PARTICIPAR

Entra a la página de la promoción “Emergency Pizzas for Soccer” en Domino’s USA y crea una cuenta o inicia sesión.

Regístrate en la promoción antes del 10 de junio de 2026.

Activa notificaciones por correo o en la app para recibir códigos y avisos.

Si ocurre la tarjeta roja, Domino’s elegirá ganadores al azar entre los inscritos.

Si resultas ganador, debes estar en Domino’s Rewards (inscribirte si aún no lo estás) para reclamar la pizza digitalmente mediante un código.

LO QUE INCLUYE LA PROMOCIÓN

Domino’s aclaró qué recibirán los seleccionados y cuáles son las limitaciones:

Una pizza mediana.

Hasta dos ingredientes.

Canje digital mediante código promocional en establecimientos participantes de Estados Unidos.

Sujeto a disponibilidad; el registro no garantiza ser ganador.

DOMINO’S TAMBIÉN REGALARÁ PIZZAS A JUGADORES DE EA SPORTS FC 26

La promoción incluye otra etapa vinculada al popular videojuego EA SPORTS FC 26. Domino’s repartirá 75,000 pizzas adicionales para jugadores en EE. UU. mediante códigos sorpresa mientras juegan los viernes, hasta el 5 de junio de 2026.

Promoción Cantidad de pizzas Cómo participar Mundial 2026 Más de 60,000 Registrarse y esperar una tarjeta roja en un partido de EE. UU. EA SPORTS FC 26 75,000 Jugar los viernes y recibir códigos sorpresa en la experiencia del juego

¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA APUNTA A LA COMUNIDAD HISPANA EN EE. UU.?

Sintonía cultural: Las reuniones para ver fútbol suelen ser eventos familiares y comunitarios entre hispanos; pizza y fútbol es una combinación que funciona en casas, bodegas, y eventos en parques y locales comunitarios.

Geografía del fanbase: Ciudades con grandes comunidades latinas —Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York, Chicago— son mercados clave donde Domino’s ya hace activaciones y delivery de gran escala.

Conexión digital: Muchos jóvenes latinos combinan ver partidos con juegos en consola; la alianza con EA SPORTS FC 26 permite capturar esa audiencia gamer hispanohablante.

Merch y lifestyle: La colección con Saturdays Football (camisetas, gorras y sandalias) encaja con la moda deportiva callejera que se ve en barrios latinos durante el verano futbolero.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS PARA RECLAMACIONES

Guarda tus correos y notificaciones de Domino’s: el canje se hace mediante código digital y suele tener ventana de vencimiento.

Revisa condiciones locales: la promoción aplica solo en establecimientos participantes; confirma que tu Domino’s local acepta el cupón.

No confíes en mensajes no verificados: los fraudes por “pizzas gratis” aumentan durante promociones grandes; usa sólo el sitio oficial o la app.

Si eres creador de contenido o periodista local, documenta la experiencia (capturas de pantalla del registro y del canje) para cubrir la historia con pruebas.

El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Para este torneo el recinto pasará a llamarse New York New Jersey Stadium (Foto: AP) / Adam Hunger

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