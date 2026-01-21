¿Es posible revocar la ciudadanía a migrantes por fraude? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras las intenciones de la administración de Donald Trump de incrementar las revisiones de naturalizaciones pasadas para anularlas. Aunque la posición del gobierno federal es firme, hay límites legales que deben cumplirse para poder hacerlo, ya que la desnaturalización solo procede en casos en los que se demuestre que la ciudadanía se obtuvo mediante engaño o violando la ley. En otras palabras, no se trata de un proceso automático, sino de acciones puntuales que requieren pruebas sólidas y la intervención de un juez. Conoce más en los siguientes párrafos.

Aunque la ciudadanía sí se puede revocar por fraude migratorio, hay casos específicos en los que procede (Foto: Freepik) / MICHAELA ZOLAKOVA

¿SE PUEDE REVOCAR LA CIUDADANÍA POR FRAUDE MIGRATORIO?

La ciudadanía sí se puede revocar por fraude migratorio, pero pasa en casos específicos, mediante un proceso judicial y no de forma automática.

¿En qué casos podría ocurrir? La ley de Estados Unidos permite la desnaturalización cuando se demuestra que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o mediante engaño durante el proceso de naturalización; es decir, ocultar datos, mentir en formularios, usar identidad falsa, entre otros. De comprobarse esto, el gobierno debe llevar el caso ante un juez federal y probar el fraude. En tanto, la persona acusada tiene derecho a defenderse; por lo tanto, son procesos largos y relativamente poco frecuentes, publica The New York Times.

Para entender mejor, se puede dar cuando un extranjero mintió en la solicitud de ciudadanía sobre sus antecedentes penales, identidad o historial migratorio. Es decir, engañó para obtener un estatus previo (asilo, residencia, etc.) que luego llevaron a la naturalización.

La ciudadanía estadounidense se puede obtener por nacimiento, por tener padres ciudadanos o por el proceso de naturalización (Foto: Kena Betancur / AFP)

LA LEY PONE LÍMITES A LAS REVOCACIONES

Aunque el presidente Trump aseguró, en su discurso del 13 de enero de 2026, que su administración revocará la ciudadanía de inmigrantes naturalizados que sean condenados por “defraudar a ciudadanos estadounidenses”; lo cierto es que si bien el gobierno federal puede despojar a alguien de su nacionalidad, las herramientas con las que cuenta son limitadas, ya que están definidas en la ley y se encuentran sujetas a control judicial, publica Semana.

Tal como lo mencionamos líneas arriba, puede ocurrir si la persona extranjera obtuvo su ciudadanía de forma ilegal o mediante engaño. De ser así, se inician procedimientos civiles para anular la naturalización por “ocultación de un hecho material o por tergiversación intencional”, según el Código de EE.UU.

Vale mencionar que la Corte Suprema precisa que no basta que haya mentido en su solicitud, sino que haya influido para obtener la ciudadanía. Esto justificaría su revocación.

En resumen, sí hay un mecanismo legal para revocar la ciudadanía a migrantes por fraude, pero solamente se da cuando la nacionalidad fue obtenida mediante engaño en el mismo proceso de naturalización. Esto debe probarse en los tribunales.

