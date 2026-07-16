La administración de Donald Trump anunció un nuevo endurecimiento de las reglas de visas en Estados Unidos que afectará principalmente a estudiantes internacionales, periodistas y otros visitantes con visas temporales. La medida, que entrará en vigor en septiembre, establece límites más estrictos sobre el tiempo de permanencia en el país y modifica las condiciones para quienes cursan estudios en instituciones estadounidenses. A continuación, estos son los principales cambios que deberán tener en cuenta los solicitantes y titulares de estas visas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la nueva regulación busca cerrar lo que considera un vacío legal que permitía a algunos estudiantes prolongar su estancia en EE.UU. más allá del tiempo previsto para sus programas académicos. Con este cambio, las autoridades tendrán un mayor control sobre la duración de las visas y las modificaciones de los planes de estudio.

Donald Trump impulsa cambios en las visas de EE.UU. con nuevas restricciones para estudiantes y periodistas. | Crédito: Magnific

¿Qué cambia con las nuevas reglas de visas en EE.UU.?

Cambio Detalle Límite de permanencia Los estudiantes internacionales no podrán permanecer en EE.UU. por más de cuatro años, salvo que obtengan una autorización del gobierno federal. Entrada en vigor La nueva norma comenzará a aplicarse en septiembre. Cambios de carrera Se imponen nuevas restricciones para cambiar de especialidad, carrera o programa académico. Mayor supervisión El DHS tendrá un mayor control sobre la duración de las visas y el seguimiento de los estudiantes. Visas afectadas La regulación alcanza las visas F (estudiantes), J (programas de intercambio cultural) e I (periodistas y representantes de medios de comunicación).

Fin de una práctica vigente durante décadas

Hasta ahora, los estudiantes con visa F generalmente podían permanecer en EE.UU. durante todo el tiempo que durara su programa académico, incluso si este superaba los cuatro años. La nueva normativa rompe con esa práctica y fija un período máximo de permanencia, obligando a quienes necesiten más tiempo a solicitar una aprobación adicional del gobierno federal.

Además, el reglamento restringe los casos en los que un estudiante podrá modificar su carrera o programa académico, una flexibilidad que anteriormente estaba permitida bajo las normas migratorias vigentes.

¿Por qué el gobierno de Trump endurece las visas?

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la medida busca evitar que algunos estudiantes utilicen las visas para extender su permanencia en EE.UU. sin una justificación académica válida.

Según explicó, establecer límites claros permitirá al gobierno reforzar los procesos de revisión, verificación y monitoreo de las personas que permanecen en el país con este tipo de visas. Asimismo, sostuvo que el objetivo es que los estudiantes completen sus estudios y posteriormente regresen a sus países de origen.

Donald Trump impulsa nuevas restricciones para las visas en EE.UU. que entrarán en vigor en septiembre. | Crédito: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / SAMUEL CORUM / POOL

Universidades advierten consecuencias

La decisión ha generado críticas entre universidades y organizaciones dedicadas a la educación internacional. Diversos líderes académicos consideran que la nueva regulación incrementará la carga administrativa tanto para las instituciones educativas como para el propio gobierno federal.

Zuzana Wootson, directora adjunta de políticas federales de la organización Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, señaló que los estudiantes internacionales ya forman parte de una de las poblaciones no inmigrantes más supervisadas por las autoridades estadounidenses y que la nueva medida resulta innecesaria.

Un nuevo endurecimiento migratorio

La regulación forma parte de una serie de acciones adoptadas por la administración Trump para reforzar el control sobre los estudiantes extranjeros.

En los últimos meses, el gobierno federal también implementó medidas como la revisión de las cuentas de redes sociales de los solicitantes de visas y restricciones de viaje para ciudadanos de varios países de África, Oriente Medio y Asia, incrementando el escrutinio sobre quienes buscan estudiar en Estados Unidos.

Impacto en las universidades y la economía

La nueva normativa llega en un momento en que la matrícula de estudiantes internacionales ya muestra una tendencia a la baja. Las instituciones con mayor dependencia de alumnos extranjeros podrían verse especialmente afectadas, ya que estos estudiantes normalmente pagan la matrícula completa al no ser elegibles para ayudas federales.

Expertos en educación superior advierten que el aumento de la incertidumbre podría llevar a más estudiantes a elegir otros destinos académicos, reduciendo el atractivo de Estados Unidos como centro internacional de educación y afectando también a la economía y al mercado laboral que se beneficia del talento extranjero.

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