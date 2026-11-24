La ceremonia de Thanksgiving se realizó y Donald Trump cumplió con la tradición de indultar a dos pavos en la Casa Blanca. Los protagonistas de este año fueron Freedom y Feathers, dos aves criadas en Virginia Occidental que recibieron el perdón presidencial para evitar terminar en la cena del Día de Acción de Gracias. El acto correspondió a la edición número 79 de esta costumbre estadounidense.

El evento se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de Trump y la primera dama Melania Trump. Aunque los dos animales fueron perdonados, Freedom fue el elegido para recibir el reconocimiento ceremonial junto al presidente, después de una votación pública. Feathers también obtuvo el indulto y quedó fuera de cualquier posibilidad de ser sacrificado para la festividad.

Los animales elegidos fueron Freedom y Feathers, aunque Freedom recibió el reconocimiento ceremonial en la Casa Blanca. (Foto: AP Photo / Mark Schiefelbein)

¿Qué pasará con Freedom y Feathers después del indulto?

Los dos pavos tendrán un destino diferente al de millones de aves que se preparan para la cena de Thanksgiving. Después de su paso por la Casa Blanca, fueron destinados a la Universidad Texas A&M, en College Station, donde permanecerán durante el resto de sus vidas.

La institución preparó un espacio especial para alojarlos y el Departamento de Ciencia Avícola estará a cargo de su cuidado, con apoyo de estudiantes universitarios.

El perdón presidencial de pavos se convirtió en una actividad anual durante el gobierno de George H. W. Bush, en 1989; sin embargo, sus antecedentes se remontan a Abraham Lincoln, quien habría salvado a un pavo destinado a la cena navideña después de que su hijo Tad intercediera por el animal.

En 2024, Joe Biden indultó a Peach y Blossom, mientras que Trump protagonizó un momento curioso en 2025 al sugerir que los pavos se llamaran Chuck y Nancy, en referencia a los dirigentes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi. “Yo nunca indultaría a esas personas”, dijo en aquella ocasión.

Lista de pavos indultados (por año)