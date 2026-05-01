El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que busca ampliar el acceso de millones de trabajadores en Estados Unidos a cuentas de ahorro para la jubilación. La medida está dirigida especialmente a personas que actualmente no cuentan con planes de retiro patrocinados por sus empleadores.

Como parte de esta iniciativa, la orden instruye al Departamento del Tesoro a poner en marcha el programa Federal Saver’s Match, una ayuda federal diseñada para incentivar el ahorro en cuentas IRA (Individual Retirement Account).

A través de este sistema, algunos contribuyentes podrán recibir dinero adicional del gobierno según lo que aporten a sus fondos de retiro.

Desde enero de 2027, estará disponible el portal TrumpIRA.gov, donde cualquier estadounidense podrá revisar e inscribirse en planes IRA descritos como de “alta calidad” y bajo costo, administrados por instituciones financieras privadas.

La medida incluye la creación del portal TrumpIRA.gov, previsto para enero de 2027, donde se ofrecerán cuentas IRA administradas por instituciones privadas. (Foto referencial: Freepik)

Según el sitio web oficial de la Casa Blanca, la plataforma estará enfocada en trabajadores que no tienen acceso a planes de jubilación ofrecidos por empresas.

Entre los principales beneficiarios estarían contratistas independientes, empleados de medio tiempo, trabajadores de pequeñas empresas y personas autoempleadas. Actualmente, cerca de 41 millones de estadounidenses de entre 18 y 65 años no cuentan con acceso a planes de retiro proporcionados por sus empleadores.

Las personas con un Modified Adjusted Gross Income (MAGI) de hasta 20.500 dólares podrán recibir una contribución federal máxima de 1.000 dólares. Este beneficio equivale al 50% de los primeros 2.000 dólares depositados anualmente en un plan de jubilación laboral o una IRA, tomando como referencia las declaraciones de impuestos de 2027.

Contratistas independientes, trabajadores de medio tiempo y autoempleados figuran entre los principales beneficiarios. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Quienes superen ese límite de ingresos, pero ganen hasta 15.000 dólares adicionales, también podrán acceder al programa, aunque con una contribución reducida.

En el caso de parejas que presentan impuestos en conjunto, el rango de ingresos elegible va de 41.000 a 71.000 dólares y el aporte máximo disponible será de hasta 2.000 dólares.

Además del aporte federal, el gobierno permitirá que organizaciones filantrópicas y entidades benéficas contribuyan a estas cuentas de jubilación disponibles en TrumpIRA.gov.

No será obligatorio abrir una Trump IRA para recibir el beneficio: cualquier persona o pareja que aporte a una IRA elegible y cumpla con los requisitos podrá acceder al Federal Saver’s Match, aunque el nuevo portal mostrará qué instituciones financieras aceptarán estos fondos federales.

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