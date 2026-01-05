El pasado 3 de enero se produjo un acontecimiento histórico para la población venezolana: su mandatario Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en un despliegue militar sin precedentes. El anuncio oficial fue realizado por su homólogo, Donald Trump , quien ofreció declaraciones que quedarán grabadas en la historia. A continuación, te presentaré las frases más icónicas pronunciadas por el presidente estadounidense tras esta estratégica detención.

Este exitoso operativo de los soldados estadounidenses de la Delta Force, denominado ‘Solución Absoluta’, ocurrió en plena madrugada, con presencia de helicópteros y ataques a puntos estratégicos para evitar la huida del mandatario venezolano.

Fue así como, en cuestión de horas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos bajo custodia estadounidense y trasladados a territorio norteamericano para comparecer ante un tribunal de la ciudad de Nueva York.

Una de las fotografías difundidas de Nicolás Maduro tras aterrizar en territorio estadounidense. (Crédito: EFE) / Rastreo de Redes

Las frases más icónicas de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

“Gracias por acompañarnos aquí. Tarde por la noche del día de ayer y temprano hoy, siguiendo mis instrucciones, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela”.

“Esta fue una de las demostraciones más impactantes, eficaces y potentes del poderío y la capacidad militar estadounidense en la historia de nuestro país”.

“Ninguna nación en el mundo hubiera podido lograr lo que Estados Unidos logró ayer (sábado 3 de enero) y, honestamente, en un periodo tan breve de tiempo”.

“Estaba oscuro y las condiciones eran letales, pero se realizó la captura (de Nicolás Maduro), junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos se enfrentan a la justicia estadounidense”.

“Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas por lograr un éxito tan extraordinario de un momento a otro con una velocidad, potencia, precisión y competencia impresionantes. Son muy pocas las ocasiones que ocurre algo así”.

“Teníamos numerosos helicópteros, una gran cantidad de aviones y muchas personas involucradas en esta lucha, pero piensen en eso: no se perdió ni una sola pieza de equipos militares. Por encima de todo, ni un soldado perdió la vida”.

“Hemos vuelto a ser un país respetado, tal vez, como nunca antes”.

“Si ustedes hubieran visto lo que vi anoche (sábado 3 de enero), habrían quedado muy impactados. No estoy seguro de si alguna vez podrán verlo, pero fue algo increíble de ver”.

Para Donald Trump, el operativo militar para capturar a Nicolás Maduro fue "algo increíble de ver". (Crédito: AFP)

“El ejercito de Estados Unidos es la fuerza militar más fuerte y temible del planeta, por mucha diferencia, y tiene capacidades y destrezas que nuestro enemigos apenas podrían imaginar”.

“Contamos con los mejores equipos de todo el mundo. No hay equipos como los que tenemos nosotros”.

“Vamos a dirigir al país (Venezuela) hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.

“Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país. Es su patria”.

“Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, la más grandes del mundo, van a entrar allí, gastar miles de millones de dólares, reparar la infraestructura absolutamente precaria, la infraestructura petrolera y empezar a generar dinero para el país”.

“Estamos preparados para realizar un segundo ataque mucho más grande si es necesario, así que estábamos preparados para una segunda incursión si era necesario”.

“Nuestro objetivo es tener a países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos, y donde se permita que el petróleo salga libremente”.

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí