La acción era inminente. El pasado viernes 20 de noviembre, el presidente Donald Trump formalizó la decisión de dejar de acuñar la moneda de un centavo por representar un “fuerte” gasto público. Seguramente, tanto usted como otros ciudadanos estadounidenses aún poseen estas monedas y mantienen la duda si conservan algún valor monetario a partir de la fecha indicada. Afortunadamente, aún puede seguirse usando, pero bajo ciertas situaciones.

En el día indicado, el mandatario estadounidense firmó la Ley Bipartidista Common Cents; de esa manera, se oficializó la no fabricación de la famosa “penny”. La decisión fue apoyada por la Cámara de Representantes y el Senado.

Desde el 2025, Donald Trump insistía en la no producción de los famosos "pennys". (Crédito: Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Para Lisa McClain, representante republicana por Michigan, la producción de la moneda de un centavo presentaba un costo “de cuatro centavos”. Con la normativa aprobada, se espera un ahorro de entre $56 y $85 millones.

Aunque finalmente se oficializó la decisión de dejar acuñar el“penny”, la moneda ya no se producía desde noviembre de 2025 por solicitud del presidente Trump al Departamento del Tesoro (UDT, por sus siglas en inglés).

De esa manera, la nueva disposición cierra un ciclo de aproximadamente 250 años de fabricación de la moneda de un centavo .

En qué situaciones se podrá usar la moneda de un centavo en EE. UU.

Después de aproximadamente 250 años, la moneda de un centavo dejará de fabricarse en EE. UU.. (Foto: Trawick-Images / iStock)

Tal como te indiqué inicialmente, el “penny” todavía podrá usarse legalmente en este país. Eso sí, según la reciente normativa, aún mantendrá su valor para pagar deudas, cargos públicos, impuestos y cuotas.

También se debe considerar que, si los pagos se realizan en efectivo, los comercios tendrán que aceptar el monto final redondeado a múltiplos de 5 centavos.

La Casa de la Moneda también emitió un importante anuncio: seguirá produciendo algunas versiones limitadas del “penny” para que los coleccionistas las adquieran.