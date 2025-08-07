La administración de Donald Trump ha iniciado una ambiciosa campaña para reforzar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de su nueva estrategia para intensificar la lucha contra la migración ilegal. El plan contempla bonos de hasta $50 mil dólares para nuevos agentes, eliminación de límites de edad y una agresiva campaña de propaganda que recuerda al reclutamiento militar.

Esta iniciativa se enmarca en un paquete de seguridad fronteriza de 150 mil millones de dólares, aprobado recientemente, del cual 30 mil millones están destinados al ICE. Desde su lanzamiento, más de 80 mil personas han solicitado unirse a la agencia, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué ofrece la campaña de contratación del ICE?

La campaña se difunde con mensajes como “Defiende la patria” y carteles con la imagen de Trump o del “Tío Sam”, dirigidos principalmente a jóvenes y retirados del gobierno. Además del bono inicial de $10,000, se ofrecen otros $10,000 adicionales si se completa la aplicación antes del 6 de agosto, y pagos anuales por permanencia que pueden sumar otros $30,000 en total.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la eliminación de los límites de edad, permitiendo que cualquier persona mayor de 18 años pueda postular. También se promueve el regreso de agentes retirados y abogados jubilados, a quienes se les ofrece reincorporarse con sueldo completo y pensión, como parte del esfuerzo por “inundar la zona” en ciudades santuario como Nueva York.

No age cap.

$50,000 signing bonus.

Defending the Homeland.



What are you waiting for? Answer the call to serve at ICE.

https://t.co/3c7b0Ry86A pic.twitter.com/ZAmWdVreZG — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 7, 2025

¿Quiénes pueden aplicar y por qué hay polémica?

Los requisitos han sido flexibilizados, y los incentivos son altos: sueldos iniciales de hasta $130 mil dólares, promesas de alivio en préstamos estudiantiles y contratación acelerada. Incluso figuras públicas como Dean Cain, actor de “Superman”, han promocionado la campaña, aumentando su visibilidad en redes y medios como Fox News.

Sin embargo, este esfuerzo genera críticas. Expertos señalan que el tono de la campaña podría estigmatizar a los migrantes y alimentar una narrativa peligrosa. Además, los propios datos del ICE revelan que solo el 40 % de los detenidos tiene antecedentes penales, lo que debilita el argumento de que la mayoría son criminales peligrosos.

Pese al impulso del gobierno, existen dudas sobre si el ICE podrá reclutar suficientes agentes calificados. Organizaciones y exfuncionarios advierten que la agencia enfrenta fuerte rechazo público y que muchos candidatos potenciales no desean asociarse con una institución tan polarizada. Aun así, la Casa Blanca insiste en que esta es una misión esencial para garantizar el orden y la seguridad nacional.

Carteles con frases como “Defiende la patria” forman parte de la campaña impulsada por Trump para reforzar al ICE y aumentar las deportaciones en EE.UU. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images) / Chip Somodevilla