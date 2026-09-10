El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el miércoles a enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato, una maniobra extraordinaria para revertir un posible cambio de surrte de su partido en noviembre.

Cuánto costaría al erario de EEUU el pago de esta promesa electoral

La promesa, de dudosa viabilidad, probablemente costaría más de 1 billón de dólares y requeriría la aprobación del Congreso , y además agravaría el déficit presupuestario anual del país, de casi 1,8 billones de dólares, así como las preocupaciones por la inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares”, afirmó Trump durante una convención de mitad de mandato del Partido Republicano en Dallas. ”Se llamará el Dividendo Trump”.

Comparó dichas dádivas con los pagos de una corporación a sus accionistas, y señaló “nuestra enorme fortaleza y éxito económicos”.

Menos de una hora después, el vicepresidente JD Vance pareció intentar matizar —al menos en parte— la propuesta de Trump, e indicó que los pagos del dividendo no irían a los ricos. Vance planteó que podría financiarse con los ingresos por aranceles de Estados Unidos, aunque el pago sugerido supera con creces lo que Estados Unidos ha recaudado con esas medidas proteccionistas.

La Casa Blanca no respondió a un mensaje en el que se solicitaban detalles.

El Congreso tendría que aprobar el pago o dar su consentimiento implícito. La suma superaría ampliamente los ingresos arancelarios de Estados Unidos incluso antes de que la Corte Suprema anulara gran parte del programa arancelario del presidente el año pasado.

La deuda nacional de Estados Unidos superó el mes pasado los 40 billones de dólares por primera vez.

Trump se ha lamentado con frecuencia de que, en la era moderna, el partido del presidente casi siempre pierde escaños en el Congreso durante las elecciones de mitad de mandato, y ha buscado maneras poco ortodoxas de desafiar esa tendencia, incluida la convención de esta semana.

“Vamos a cambiar eso”, expresó. ”No hay razón para que sea así”.

Marc Goldwein, director sénior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un centro de estudios en Washington, dijo que Trump no tiene autoridad para entregar dinero a los estadounidenses sin la aprobación del Congreso.

Los dividendos son algo que las empresas pagan cuando hay un superávit, pero Estados Unidos registra un déficit anual de dos billones de dólares y tiene 40 billones de dólares de deuda, explicó Goldwein.

“La idea de que hemos tenido éxito en materia fiscal es errónea y raya en lo risible”, dijo. “No tenemos superávits para repartir”.

La medida evocó los esfuerzos del multimillonario Elon Musk por comprar votos en la contienda del año pasado por la Corte Suprema estatal de Wisconsin, en la que entregó cheques de un millón de dólares a votantes para intentar impulsar a un candidato que, a fin de cuentas, perdió.

Trump ya había hablado antes de esa posibilidad, pero nunca la había vinculado a la suerte electoral de su partido. Este año propuso un dividendo de 2.000 dólares y dijo que no creía necesitar la aprobación del Congreso.

El año pasado, Trump entregó a miembros de las fuerzas armadas un cheque de 1.776 dólares que llamó un “dividendo del guerrero”.

“Tendré listo un proyecto de ley para que podamos aprobar el Dividendo Trump inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre”, escribió el miércoles por la noche en X el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio. ”Porque los republicanos (y Estados Unidos) ganarán”.

Un cheque de 5.000 dólares daría a cada estadounidense más dinero del que recibieron en pagos directos del gobierno por las medidas de alivio por el COVID-19 durante el primer mandato de Trump.

La propuesta de Trump sería legal porque el pago iría a toda la población independientemente de su voto, o de si votaron o no, dijo el abogado John Day, radicado en Nuevo México.

“Esta es una promesa electoral”, dijo Day. “No es un pago a individuos para intentar que voten de una manera en particular”.

Los republicanos están a la defensiva mientras buscan proteger su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes frente a fuertes vientos en contra. Trump es impopular, y los estadounidenses se oponen abrumadoramente a la guerra en Irán. Incluso el Senado, que antes los republicanos estaban bien posicionados para conservar, está en disputa.