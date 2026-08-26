La administración de Donald Trump pausó las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo, una medida que afecta a personas que esperaban completar su proceso para obtener la residencia permanente. El Departamento de Estado señaló que puso en marcha una capacitación global para funcionarios consulares y que las citas serán ajustadas para permitir estas actividades. Pero, ¿qué pasa si ya tenía una entrevista programada? Estas son las recomendaciones y medidas que deben tener en cuenta los solicitantes afectados.

La medida genera incertidumbre entre los solicitantes que ya tenían una entrevista programada, especialmente quienes habían comprado boletos de avión, reservado hoteles o viajado a otro país para acudir al consulado.

¿Por qué Estados Unidos pausó las citas para visas de inmigrante?

De acuerdo con el Departamento de Estado, todas las embajadas y consulados estadounidenses están participando en una iniciativa global de capacitación. Las citas para servicios de visas serán ajustadas para permitir que los funcionarios reciban este entrenamiento.

El Gobierno estadounidense no ha establecido públicamente cuánto durará la capacitación ni cuándo se reanudarán con normalidad las entrevistas para visas de inmigrante.

Según Reuters, el entrenamiento busca preparar a los funcionarios consulares para evaluar de manera “integral y consistente” a los solicitantes, incluyendo la identificación de personas que podrían convertirse en una carga pública o depender de beneficios públicos en Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había anunciado este mes nuevas medidas relacionadas con la llamada carga pública. Desde el 5 de agosto, está vigente un procedimiento piloto que permite a funcionarios consulares exigir a determinados solicitantes de visas de inmigrante que soliciten un bono de carga pública ante USCIS.

La medida de Donald Trump podría reprogramar entrevistas para visas ya agendadas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si ya tenía una entrevista para la visa de inmigrante?

Los solicitantes que ya tenían una entrevista programada pueden recibir una notificación de la embajada o consulado informándoles que su cita fue reprogramada. Según Reuters, personas con entrevistas previamente agendadas han recibido correos electrónicos comunicándoles la cancelación y señalando que recibirán posteriormente una nueva fecha.

Esto significa que tener una entrevista programada no garantiza que esta se mantenga en la fecha original. Por ello, quienes estén esperando una entrevista deben revisar constantemente el correo electrónico utilizado durante el proceso y los canales oficiales del consulado correspondiente.

El Departamento de Estado mantiene una herramienta oficial para consultar el estado de programación de entrevistas de visas de inmigrante por embajada o consulado.

¿La pausa significa que mi proceso de residencia fue cancelado?

No necesariamente. La información disponible apunta a una pausa o reprogramación de las citas, no a la cancelación automática de los procesos de inmigración.

La situación es diferente para cada solicitante dependiendo de la etapa en la que se encuentre su caso, la disponibilidad de visas y el consulado encargado de procesarlo. El Departamento de Estado continúa publicando información sobre la programación de entrevistas y la disponibilidad de visas de inmigrante.

Por eso, una persona cuya entrevista fue cancelada no debería asumir que su petición familiar, laboral o proceso consular quedó eliminado.

¿Qué recomienda una abogada de inmigración a quienes tenían una cita?

La abogada de inmigración Kathia Quirós explicó que la situación ya está generando problemas concretos para quienes deben viajar a otros países para completar su proceso consular.

Quirós puso como ejemplo el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, que recibe un alto volumen de entrevistas de residencia. Según la abogada, personas con citas próximas han recibido notificaciones en las que se les informa que sus entrevistas quedan canceladas “hasta nuevo aviso” y que posteriormente se les comunicará una nueva fecha.

La especialista señaló que el impacto es especialmente importante para quienes viven en Estados Unidos y viajaron a México únicamente para acudir a su entrevista, pues ahora pueden quedar sin saber cuánto tiempo deberán permanecer fuera del país y asumir gastos adicionales de alojamiento.

“Para las personas que viven en México pues es un inconveniente, pero no es un gran problema”, explicó Quirós. El problema, agregó, se presenta para quienes tienen su vida y vivienda en Estados Unidos y habían salido del país exclusivamente para realizar la entrevista.

¿Qué deben hacer quienes tienen una cita próximamente?

La recomendación principal de Quirós es no viajar al consulado sin confirmar antes que la cita continúa vigente.

“Por favor contacta su abogado inmediatamente para que esté pendiente de decirle si va a poder o no va a poder salir”, aconsejó la abogada a las personas que tienen entrevistas próximas en Ciudad Juárez.

También recomendó verificar si continúan vigentes otras actividades asociadas al proceso, como la toma de huellas y la revisión de documentos. Según explicó, inicialmente se había indicado que algunas de estas actividades continuarían pese a la cancelación de las entrevistas, pero posteriormente también surgieron cambios en las citas de huellas.

Por ello, antes de viajar, los solicitantes deberían:

Revisar el correo electrónico y las comunicaciones de la embajada o consulado.

Confirmar directamente el estado de la entrevista.

Consultar con su abogado de inmigración si cuentan con representación legal.

Verificar si la cita de huellas y la revisión de documentos siguen programadas.

Evitar asumir que una cita anterior continúa vigente si recibieron una notificación de cancelación o reprogramación.

Revisar las herramientas y canales oficiales del Departamento de Estado.

¿Cuánto tiempo durará la suspensión?

Por ahora, no existe una fecha oficial de finalización. El Departamento de Estado no precisó cuánto tiempo durará la capacitación ni cuándo se reanudarán las citas con normalidad.

Esta falta de un calendario definido es uno de los principales problemas para los solicitantes que ya habían organizado viajes y alojamiento.

El Departamento de Estado sí mantiene actualizada su herramienta de programación de visas de inmigrante, que permite conocer el estado de los casos según el puesto consular.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá. | Crédito: Pablo Vera/AFP/Getty Images

¿La medida forma parte del endurecimiento migratorio de Trump?

La pausa se produce en medio de una política migratoria más restrictiva impulsada por la administración Trump.

Reuters señala que el Gobierno ha implementado distintas medidas para endurecer tanto la inmigración irregular como la legal, entre ellas la revocación de visas y tarjetas de residencia y el rechazo de determinadas solicitudes por distintos motivos.

La administración sostiene que estas políticas buscan fortalecer la seguridad y garantizar que quienes obtengan una visa puedan mantenerse económicamente sin depender de beneficios públicos.

La pausa global también ocurre pocos días después de que un juez federal rechazara una política de la administración que suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. El tribunal determinó que esa medida excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Qué deben tener en cuenta los solicitantes?

Por el momento, lo más importante es no confundir la cancelación o reprogramación de una entrevista con la cancelación del proceso migratorio.

Quienes tengan una cita programada deben esperar las instrucciones de la embajada o consulado correspondiente y confirmar cualquier cambio antes de realizar un viaje. En casos en los que el solicitante se encuentre fuera de Estados Unidos únicamente para acudir a la entrevista, consultar con un abogado puede ser especialmente importante para decidir los siguientes pasos.

Mientras no exista una fecha oficial para la reanudación, los solicitantes deben mantenerse atentos a las comunicaciones del Gobierno estadounidense y verificar periódicamente el estado de su entrevista.