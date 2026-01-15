Con la idea de frenar el aumento de los costos de salud en Estados Unidos, después de que los legisladores permitieron que expiraran los subsidios, el presidente Donald Trump presentó un nuevo plan de atención médica que espera sea abordado por el Congreso. Este paquete de medidas busca reducir el impacto económico en millones de familias, garantizar una cobertura más accesible y ofrecer alternativas para quienes corren el riesgo de quedarse sin seguro médico. ¿En qué consisten sus propuestas y cuáles serían los beneficios para la ciudadanía? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 15 de enero de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL) / Samuel Corum / POOL

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD DE TRUMP?

A continuación, las principales propuestas del plan de atención médica del presidente Donald Trump:

Enviar dinero directo a los estadounidenses

El plan de salud de Trump propone enviar los subsidios federales para las primas directamente a los consumidores; es decir, el dinero del gobierno federal destinado a subsidiar las primas de los seguros de salud se entrega directamente a los ciudadanos, no a través de la aseguradora.

En la práctica, el gobierno se compromete en enviar ese apoyo económico al consumidor (por crédito o transferencia) para que use ese dinero al pagar su prima. Por lo tanto, en lugar de que el subsidio se “descuente” solo en la relación entre gobierno y aseguradora, el beneficiario ve de forma más clara que una parte de su prima proviene de fondos públicos y cuánto se le está ayudando a cubrir.

“El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted. El dinero le llega a usted y usted luego toma el dinero y compra su propia atención médica”, señaló el mandatario republicano en un video grabado que publicó la Casa Blanca.

El Gobierno no precisó cuánto dinero se enviaría a los consumidores o si estaría disponible para todos los inscritos en “Obamacare” o solamente para los que tienen planes de nivel bronce y catastróficos.

Reducir los precios de los medicamentos

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, señaló que la reducción de los precios de los medicamentos es otra de las propuestas del mandatario. Para ello, vinculará los costos de las medicinas con el precio más bajo pagado por otros países.

Asimismo, busca que algunos medicamentos que se venden con receta, de ahora en adelante estén disponibles sin receta al ser considerados suficientemente seguros. Entre ellos mencionó a los antiinflamatorios no esteroides de dosis más alta y medicinas para úlceras pépticas.

Se sabe que Trump llegó a acuerdos con varios fabricantes de medicamentos para que reduzcan los precios. En respuesta, estas compañías acordaron vender medicinas listas para farmacia, las cuales pueden ser adquiridas directamente en línea en el sitio web de la Casa Blanca: trumpRx.gov. (aún no tiene medicamentos listados). Se espera que esté activo a fines de enero de 2026.

Trump plantea adquirir en línea varios medicamentos. El sitio web donde encontraría medicinas es en el de la Casa Blanca: trumpRx.gov (Foto referencial: Mandel Ngan / AFP)

Exigir rendición de cuentas a las aseguradoras

Con el plan de Trump se exigirá rendición de cuentas a las grandes compañías de seguros, por lo que estarán obligadas a revelar cuánto gastan en el pago de reclamaciones y con qué frecuencia niegan atención médica.

Durante su primer gobierno, también se exigió a los hospitales y a las aseguradoras publicar sus precios, pero expertos señalaron que fue en vano, ya que la mayoría de los pacientes no comparaba costos antes de recibir atención; es más, algunos hospitales usaron esta información para negociar precios más altos con aseguradoras y empleadores.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA A LOS CONSUMIDORES?

Aunque el plan de atención médica de Donald Trump promete varios beneficios para los consumidores, muchos expertos dudan de que se logren en la práctica. Estos son:

Bajar las primas de los seguros: de acuerdo con la Casa Blanca, financiar de nuevo el programa de reducciones de costos compartidos ayudará a reducir las primas de los planes más populares del mercado del Obamacare, entre 10% y 15%, según su propio mensaje político del plan.

de acuerdo con la Casa Blanca, financiar de nuevo el programa de reducciones de costos compartidos ayudará a reducir las primas de los planes más populares del mercado del Obamacare, entre 10% y 15%, según su propio mensaje político del plan. Mandar el dinero directo a la gente: si se aplica esta medida, cada consumidor elegirá libremente el seguro y los costos como mejor les parezca.

si se aplica esta medida, cada consumidor elegirá libremente el seguro y los costos como mejor les parezca. Menores precios de medicamentos: el plan incluye medidas contra intermediarios como los pharmacy benefit managers y propone ampliar el número de medicamentos que se pueden adquirir sin receta. Con esto se reducirán algunas consultas médicas y presiones sobre los precios.

