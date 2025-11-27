Cuando las noticias empezaron a rebotar todo lo ocurrido en Washington D.C., me quedó claro que este ataque iba a generar una reacción política inmediata, principalmente por parte del presidente Donald Trump. El ambiente ya venía tenso por las discusiones sobre migración y seguridad nacional, y un incidente así, tan cerca de la Casa Blanca, inevitablemente acelera decisiones que suelen tomarse con más calma.

El tiroteo dejó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental gravemente heridos, y las autoridades identificaron al sospechoso como un ciudadano afgano que llegó al país en 2021 durante la operación Allies Welcome, implementada por la entonces administración Biden tras la retirada de Afganistán.

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron heridos en un tiroteo en el centro de Washington D. C. el miércoles 26 de noviembre (Foto: AFP) / DREW ANGERER

TRUMP ENDURECE SU POSTURA Y EXIGE UNA REVISIÓN TOTAL DE MIGRANTES AFGANOS

En un mensaje grabado desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump calificó el ataque como “un acto de terrorismo” y lo relacionó directamente con fallas en los procesos migratorios. Según sus declaraciones, lo ocurrido “pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional” y obliga a revisar a “cada extranjero que haya entrado desde Afganistán”.

Estas palabras no solo marcaron el tono de la respuesta oficial, sino que también reforzaron la postura que Trump ha mantenido sobre la inmigración desde el inicio de su actual mandato. Hay que recordar que, desde que volvió a asumir el poder, Trump ha puesto su foco en los inmigrantes, a quienes ha tratado de deportar en grandes cantidades.

USCIS SUSPENDE TODAS LAS SOLICITUDES DE INMIGRACIÓN DE AFGANOS

Poco después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó una medida sin precedentes: la suspensión inmediata e indefinida de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos de Afganistán.

La decisión, anunciada en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca una revisión más profunda de los protocolos de verificación. USCIS señaló que se trata de una medida temporal, aunque sin un plazo definido para su reactivación.

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025

EL ATACANTE Y LAS DUDAS SOBRE LOS PROCESOS DE LIBERTAD CONDICIONAL

El DHS identificó al atacante como Rahmanullah Lakanwal, quien recibió libertad condicional en septiembre de 2021. El caso ha reactivado la discusión sobre si los procedimientos aplicados durante la evacuación de Kabul fueron lo suficientemente rigurosos.

El FBI ha advertido en repetidas ocasiones sobre el riesgo de que individuos aislados puedan radicalizarse, y este hecho vuelve a poner el tema en el centro del debate, aunque por ahora la información oficial sigue siendo limitada.

LA ADMINISTRACIÓN ENVÍA MÁS TROPAS A WASHINGTON D.C.

Desde República Dominicana, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que el presidente ordenó desplegar 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional en la capital. La medida llega en medio de críticas sobre la continua utilización de tropas en misiones de orden público, algo que ya había generado tensiones en meses anteriores.

Para la Casa Blanca, reforzar la presencia militar es una respuesta necesaria ante un ataque que consideran dirigido específicamente contra los guardias. Mientras tanto, la opinión pública teme que dicho tiroteo sea el inicio de una serie de ataques terroristas, aunque de momento solo parece un caso aislado.

Soldados de la Guardia Nacional parados en una esquina muy cerca al lugar del tiroteo en Washington D. C. (Foto: AFP) / DREW ANGERER

UN DESPLIEGUE POLÉMICO Y BAJO CRECIENTE PRESIÓN

El uso de la Guardia Nacional en Washington D.C. ha sido objeto de controversia desde sus primeras fases. Funcionarios locales, incluida la alcaldesa Muriel Bowser, han cuestionado si la misión realmente contribuye a la seguridad o si expone innecesariamente a los reservistas.

Expertos en seguridad, como el exjefe de policía Charles Ramsey, han advertido que estas tropas no están entrenadas para actuar como agentes del orden, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en situaciones de riesgo.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS Y UN DEBATE QUE CONTINUARÁ

Por ahora, los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico, y el atacante también sigue hospitalizado. Mientras avanza la investigación del FBI, las decisiones tomadas por Trump, USCIS y DHS ya están modificando el panorama migratorio.

Todo indica que el debate sobre seguridad, migración y el rol de la Guardia Nacional en Washington D.C. seguirá creciendo, especialmente ahora que medidas extraordinarias han sido activadas en cuestión de horas.

Oficiales caminando cerca a la escena del crimen del tiroteo ocurrido en Washington D. C. el 26 de noviembre (Foto: AFP) / DANIEL SLIM

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!