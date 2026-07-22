El presidente Donald Trump propuso imponer nuevos aranceles a los medicamentos genéricos importados como parte de su estrategia para fortalecer la producción farmacéutica dentro de Estados Unidos. En Truth Social, el mandatario anunció que el plan contempla un período de dos años sin tarifas adicionales, tras el cual entrarían en vigor aranceles del 100% durante un año y posteriormente del 200%, con el objetivo de dar tiempo a las empresas para trasladar parte de su fabricación al país.

Aunque la iniciativa apunta a un mercado global valorado en cerca de 500.000 millones de dólares, fabricantes y expertos sostienen que el desafío para producir más medicamentos en territorio estadounidense va mucho más allá de la política comercial y responde también a problemas estructurales de la industria.

La industria asegura que fabricar en EE. UU. requiere más tiempo

John Murphy III, presidente y director ejecutivo de la Asociación para los Medicamentos Accesibles (Association for Accessible Medicines), señaló que el sector necesita conocer más detalles antes de evaluar el impacto de la propuesta.

“Necesitamos entender mejor los detalles específicos de la política, pero la industria de los medicamentos genéricos está comprometida con impulsar políticas que apoyen y estabilicen tanto al sector como el acceso necesario para garantizar que los pacientes tengan opciones confiables de medicamentos asequibles”, dijo en un comunicado enviado a CNBC.

Murphy explicó que las empresas han ampliado su presencia en la cadena de suministro estadounidense durante los últimos dos años, aunque afirmó que los problemas relacionados con la compra y el reembolso de muchos medicamentos genéricos continúan desincentivando nuevas inversiones en producción nacional.

Expertos advierten que algunos fabricantes podrían aumentar precios o incluso dejar de vender ciertos medicamentos si la medida entra en vigor. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué los medicamentos genéricos son más vulnerables?

El medio citado indica que, a diferencia de los medicamentos de marca, que cuentan con patentes y mayores márgenes de ganancia, los fabricantes de genéricos compiten vendiendo versiones idénticas del mismo producto, por lo que cualquier incremento en los costos de producción puede afectar seriamente su rentabilidad.

Actualmente, los medicamentos genéricos representan alrededor del 90% de las recetas médicas que se expiden en Estados Unidos, aunque generan una proporción mucho menor del gasto total en medicamentos debido a sus precios más bajos.

Expertos advierten sobre posibles efectos

Namit Joshi, presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de India (Pharmexcil), aseguró que desarrollar una red de fabricación de medicamentos genéricos en Estados Unidos requiere entre cuatro y cinco años, por lo que el plazo de dos años propuesto por Trump podría resultar insuficiente.

Además, indicó que muchos fabricantes indios trabajan con márgenes muy reducidos: “Solo podemos trasladar ese arancel. O podemos retirarnos del mercado”.

Por su parte, el consultor farmacéutico independiente Salil Kallianpur advirtió: “Un arancel del 100% al 200% sobre un producto con márgenes de un solo dígito es un aviso de salida del mercado.”

En su opinión, las empresas con fábricas ya instaladas en Estados Unidos estarían mejor preparadas para adaptarse, mientras que los exportadores que dependen exclusivamente de plantas en el extranjero enfrentarían mayores dificultades.

El impacto final dependerá de cómo se implementen las nuevas reglas y de los detalles que defina la administración. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Subirán los precios de los medicamentos?

Por ahora no está claro si los consumidores terminarán pagando más por los medicamentos genéricos. Todo dependerá de cómo se implementen las tarifas y de las decisiones que tomen los fabricantes durante los próximos dos años.

Gran parte de los medicamentos genéricos vendidos en Estados Unidos se producen en India, mientras que China suministra numerosos ingredientes farmacéuticos activos utilizados para elaborarlos.

La industria respalda el fortalecimiento de la producción nacional, pero considera que también serán necesarias reformas regulatorias y legislativas para garantizar un suministro estable y mantener el acceso a medicamentos asequibles.

Analistas señalan que compañías con una fuerte presencia manufacturera en Estados Unidos podrían verse menos afectadas, mientras que otras con mayor dependencia de la producción en el extranjero afrontarán un escenario mucho más complejo si la propuesta finalmente se convierte en política oficial.