Desde el 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrá determinar si un extranjero es una posible “carga pública” para el gobierno de Estados Unidos considerando ciertas ayudas federales que recibe, como SNAP y Medicaid. Esto hará más complicado obtener la residencia permanente dentro del país. Pero ¿qué ocurre con quienes obtuvieron su green card fuera de EE.UU.? ¿También se les aplica la regla de carga pública? A continuación respondemos esta duda.

La llamada “carga pública” es una norma migratoria que se endureció en 2020, cuando el primer gobierno de Donald Trump la utilizó para restringir aún más la inmigración legal. En 2022, la administración de Joe Biden la flexibilizó para ofrecer mayor protección a las familias inmigrantes. Con el nuevo giro de Trump y la eliminación de esa versión más garantista, la nueva regla volverá a aplicarse a partir de septiembre de 2026.

La nueva norma permitirá evaluar ayudas como SNAP y Medicaid en más casos de residencia permanente (Foto: Freepik)

¿SE APLICA LA REGLA DE CARGA PÚBLICA SI SOLICITO MI GREEN CARD FUERA DE EE.UU.?

Sí aplica. Si no puedes hacer tu trámite de residencia dentro de Estados Unidos y tienes que pedir la green card en un consulado o embajada, también pueden revisar si eres una “carga pública”. Eso significa que, al estudiar tu caso fuera de EE.UU., el personal consular puede tomar en cuenta ciertos beneficios públicos y decidir si te dan o no la residencia permanente.

Así se aplica fuera de Estados Unidos

La carga pública es un motivo de inadmisibilidad que se usa tanto en ajustes de estatus dentro del país (Formulario I‑485) como en muchas solicitudes de visa de inmigrante en consulados estadounidenses en el extranjero.

En otras palabras, si estás pidiendo una green card por trámite consular, los funcionarios del consulado también pueden evaluar si podrías convertirte en “carga pública” y negarte la residencia por esa razón.

¿Quiénes suelen estar sujetos y quiénes no?

La nueva regla anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para septiembre de 2026 se aplica principalmente a personas que solicitan residencia permanente por petición familiar, tanto en ajustes de estatus como en procesos consulares, precisa Enlace Latino NC.

En cambio, ciertos grupos quedan excluidos: refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios de visas U y T, casos VAWA, Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJS) y varias categorías humanitarias; para ellos, el uso de beneficios públicos no se usa para negar la residencia por carga pública.

Lo que debes tener en cuenta si tramitas la residencia fuera de EE.UU.

La carga pública no se aplica a todo el que está fuera del país: solo importa si estás pidiendo una visa de inmigrante o residencia permanente en una categoría sujeta a esa evaluación (típicamente familiar o algunas laborales), no si simplemente vives fuera de EE.UU. sin trámite, señala ILRC.

Los beneficios públicos usados antes de mediados de septiembre de 2026 se evalúan bajo la versión más suave de la regla (la de 2022), y la nueva normativa se aplicará a solicitudes presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026.

La evaluación será más estricta tanto dentro como fuera de EE.UU. (Foto: Imagen creada con IA para Freepik)

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