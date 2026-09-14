El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los medios de comunicación en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/NEIL HALL)
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/ NEIL HALL
Agencia AP
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WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump manifestó el lunes que él es un freno suficiente contra la , al afirmar que cualquier esfuerzo por forma parte de una “ENFERMA conspiración”.

“¡El único control o ‘barandilla’ que necesita la IA es un presidente FUERTE E INTELIGENTE (¡con alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, .

Trump ha desestimado los posibles riesgos de la IA y considera más peligroso que China pueda superar a EE.UU. en este sector.
Trump ha desestimado los posibles riesgos de la IA y considera más peligroso que China pueda superar a EE.UU. en este sector.

El presidente señaló específicamente que el “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.

Trump rechazó los llamados de líderes tecnológicos de Anthropic, OpenAI, Microsoft y otros para que haya una mayor regulación de la IA, con el fin de garantizar que se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal y preserven la seguridad nacional.

Pero el presidente se ha opuesto a esos esfuerzos y sostiene que hacerlo podría en IA.

“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, publicó el presidente en redes.

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