La muerte de una mujer durante un operativo migratorio en Minneapolis volvió a encender el debate político y social en Estados Unidos, especialmente después de que Donald Trump saliera a respaldar al agente del ICE involucrado en el hecho. El presidente defendió la actuación del oficial, calificando lo ocurrido como un caso de defensa propia en medio de un ambiente hostil contra las fuerzas del orden. A través de sus redes sociales, Trump sostuvo que la conductora del vehículo actuó de manera deliberada y violenta contra los agentes federales, y responsabilizó directamente a la llamada “Izquierda Radical” de fomentar un clima de odio y agresión. Sus palabras generaron fuertes reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, mientras autoridades locales y estatales piden cautela y se mantienen las investigaciones sobre lo ocurrido en plena operación migratoria en la ciudad.

Qué ocurrió durante el operativo en Minneapolis

De acuerdo con autoridades estadounidenses, un agente de inmigración en Minnesota disparó y mató a una mujer que presuntamente intentó atropellar a varios oficiales con su vehículo. El hecho ocurrió mientras agentes del ICE realizaban “operaciones selectivas” en Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional calificó el incidente como un “acto de terrorismo”, señalando que un grupo de alborotadores bloqueó a los agentes y que la mujer convirtió su automóvil en un arma con la intención de matarlos.

En Minneapolis, Donald Trump responsabilizó a la Izquierda Radical por la violencia contra los oficiales. | Crédito: NBC News

Según el comunicado oficial, el agente disparó al temer por su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. La mujer murió tras recibir el disparo, mientras que los agentes heridos se encuentran en recuperación. Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no ha sido confirmada, muestra a los agentes acercándose a un vehículo en movimiento, seguido de disparos y un choque contra otro auto estacionado.

Las frases de Trump sobre el agente de ICE

Donald Trump utilizó un tono contundente para defender al oficial involucrado. Estas fueron sus declaraciones más fuertes, difundidas en redes sociales:

“Acabo de ver el video del evento que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es algo horrible de ver.”

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional”.

“La mujer que conducía el auto actuó de manera desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y brutal al oficial de ICE”.

“El agente parece haber disparado en defensa propia”.

Las protestas en Minneapolis aumentaron tras las declaraciones de Donald Trump defendiendo al agente de ICE. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

“Es difícil creer que esté vivo después de lo ocurrido, pero ahora se está recuperando en el hospital”.

“Estos incidentes ocurren porque la Izquierda Radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden y del ICE”.

“Ellos solo están tratando de hacer su trabajo: mantener a Estados Unidos seguro”.

“Debemos respaldar y proteger a nuestras fuerzas del orden de este movimiento radical de violencia y odio”.

