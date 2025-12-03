Si eres uno de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), hay una noticia que te pondrá en alerta: la administración de Donald Trump planea retirar la entrega de cupones de alimentos a varios estados gobernados por demócratas si no acceden a sus pedidos. ¿Qué está solicitando exactamente para que sigan recibiendo este beneficio? A continuación, te lo detallamos.

Este programa ayuda a personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos. El monto se deposita en una tarjeta de beneficios electrónicos (EBT) para ser usado como una tarjeta de débito.

En Estados Unidos, millones de familias dependen de los cupones de alimentos del SNAP para garantizar una alimentación balanceada y óptima (Foto: Freepik)

UNA ADVERTENCIA A LOS ESTADOS GOBERNADOS

El gobierno de Trump advirtió que retendrá los fondos destinados al SNAP en los estados gobernados por demócratas si no cumplen con entregarle, hasta el 8 de diciembre, los datos de los beneficiarios como nombres completos y su estatus migratorio.

“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos; y si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”, precisó en un comunicado el Departamento de Agricultura este 2 de diciembre de 2025.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó que lo único que buscan con dicha medida es erradicar el fraude en el programa, pues de acuerdo con información proporcionada por los estados que han cumplido, un promedio de 186,000 personas fallecidas está recibiendo beneficios SNAP y que 500,000 reciben beneficios más de una vez. Por su parte, un portavoz del USDA explicó que su agencia se centra en los fondos administrativos, no en los beneficios que reciben las personas, publica The Associated Press.

“Les pedimos a todos los estados que, por primera vez, entregaran sus datos al gobierno federal para que el USDA pudiera colaborar con ellos para erradicar este fraude y asegurar que quienes realmente necesitan cupones de alimentos los reciban”, dijo Rollins, “pero también para garantizar que el contribuyente estadounidense esté protegido”.

En tanto, veintidós estados y el Distrito de Columbia han interpuesto una demanda para bloquear el requisito, que inicialmente fue presentado en febrero. Ellos aseguran que verifican la elegibilidad de los beneficiarios y que jamás compartirán datos confidenciales. Por ahora, un juez federal con sede en San Francisco prohibió a la administración recopilar la información de esas jurisdicciones.

Los beneficiarios de SNAP﻿ reciben fondos a través de una tarjeta electrónica que pueden usar para comprar alimentos en tiendas autorizadas (Fotos: Freepik / Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria)

¿EL USDA PUEDE RETENER FONDOS DEL SNAP?

“Nunca hay autoridad para retener los beneficios del SNAP y, en este caso, tampoco hay autoridad para retener el financiamiento administrativo”, señaló David Super, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown que ha estudiado el programa de ayuda alimentaria durante varias décadas.

Hasta el martes 2 de diciembre, el USDA recibió la información que solicitaron de 28 estados y Guam. Si bien la lista está conformada casi en su totalidad por estados gobernados por republicanos, la demócrata Carolina del Norte también cumplió.

