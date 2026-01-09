Este viernes, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a más de una veintena de ejecutivos de algunas de las compañías petroleras más importantes de Estados Unidos para abordar un tema que ha generado expectativas y polémica: el futuro del petróleo en Venezuela. Durante el encuentro, el presidente dejó claro que EE.UU. jugará un papel central en determinar qué empresas podrán operar en el país sudamericano y supervisará directamente los acuerdos, una declaración que marca un cambio significativo en la política estadounidense respecto a Venezuela tras décadas de sanciones y tensiones diplomáticas. A continuación, algunas de sus frases más destacadas sobre el tema.

Tras la operación militar del pasado 3 de enero que acabó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, una acción ejecutada por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Caracas y otras zonas del país caribeño, el panorama político y económico de Venezuela entró en una fase de enorme incertidumbre y transformación.

Donald Trump destacó que la captura de Nicolás Maduro permitirá nuevas oportunidades para la industria petrolera. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

En medio de este escenario, Trump y su administración incluyeron el tema petrolero como clave en su estrategia para reconstruir la industria energética venezolana y atraer inversiones, presentando a las compañías estadounidenses la oportunidad de participar bajo la supervisión directa de Estados Unidos.

El encuentro también contó con la participación de funcionarios como el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Interior Doug Burgum y otros representantes clave de EE.UU.

Frases más destacadas de Donald Trump sobre Venezuela

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo.”

“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela .”

“Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar [en Venezuela] es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total .”

“Si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo habrían hecho China o Rusia.”

Donald Trump garantizó a los ejecutivos estadounidenses total seguridad antes de invertir en el país sudamericano. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

“Estamos abiertos a los negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, ya sea allí o en Estados Unidos. Rusia también puede obtener todo el petróleo que necesita de nosotros. China, Rusia y todos los demás países son bienvenidos a hacer negocios. Estaremos abiertos.”

“¿Dónde está Chevron? ¿Dónde estás? Fuiste el único que aguantó todo. Durante todo ese tiempo, te llamaba y te preguntaba: ‘¿Qué demonios pasa con Venezuela?’ . Resististe. No sé si ganaste dinero o no, pero aguantaste".

Donald Trump a ejecutivo de Chevron: “Lo recuerdo. Hace seis meses te dije que te quedaras, que te quedaras. Las cosas van a pasar. Serás muy feliz. No sabía que iban a pasar tan rápido ni de forma tan definitiva.”

“La gente en Venezuela hizo lo correcto. Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola”, indicó Donald Trump en referencia a Delcy Rodríguez.

