En una extensa y reveladora entrevista con The New York Times, Donald Trump volvió a sacudir el tablero internacional al hablar sin rodeos sobre el papel que, según él, Estados Unidos asumirá en Venezuela durante los próximos años. Con un tono directo y confiado, el presidente dejó claro que su administración no solo espera mantener un control político prolongado sobre el país sudamericano, sino también gestionar y extraer petróleo de sus enormes reservas. Sus declaraciones, dadas en un contexto de tensiones regionales, advertencias de posible acción militar y críticas internas desde el Partido Demócrata, abren más preguntas que respuestas: ¿por cuánto tiempo se quedará EE.UU. al mando?, ¿qué pasará con las elecciones?, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para asegurar el acceso al petróleo venezolano?

Las frases más destacables de Donald Trump

Estas declaraciones de Donald Trump al NYT marcan un giro contundente en la política exterior de EE.UU. hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro:

“Esperamos que Estados Unidos esté manejando Venezuela y extrayendo petróleo de sus enormes reservas durante años.”

“El gobierno interino nos está dando todo lo que sentimos que es necesario.”

“Solo el tiempo lo dirá” , al ser consultado sobre cuánto durará la supervisión directa de EE.UU. sobre Venezuela.

, al ser consultado sobre cuánto durará la supervisión directa de EE.UU. sobre Venezuela. “Yo diría que mucho más tiempo” , respondió cuando se le preguntó si ese control sería de meses o años.

, respondió cuando se le preguntó si ese control sería de meses o años. “Vamos a reconstruirlo de una manera muy rentable .”

“Vamos a usar petróleo y vamos a tomar petróleo .”

“Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente.”

“Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo sobre la comunicación del secretario de Estado con Delcy Rodríguez.

Para Donald Trump, la relación entre EE.UU. y Venezuela pasa por el control político y el acceso al petróleo. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

“Estamos en comunicación constante con ella y con la administración.”

“No lo sabrían ustedes” , al negarse a explicar en qué circunstancias enviaría tropas estadounidenses a Venezuela.

, al negarse a explicar en qué circunstancias enviaría tropas estadounidenses a Venezuela. “No quiero decirles eso” , insistió sobre una posible intervención militar directa.

, insistió sobre una posible intervención militar directa. “Nos están tratando con mucho respeto.”

“ Nos estamos llevando muy bien con la administración que está allí ahora mismo.”

“Nos están dando todo lo que sentimos que es necesario.”

“El petróleo tomará un tiempo” , al reconocer que reactivar el sector energético venezolano llevará años.

, al reconocer que reactivar el sector energético venezolano llevará años. “Creo que en algún momento será seguro”, al hablar de un eventual viaje suyo a Venezuela.

Donald Trump afirmó que EE.UU. mantiene comunicación constante con Delcy Rodríguez como parte de su estrategia política en Venezuela. | Crédito: Federico PARRA / AFP

Además de Venezuela, Trump abordó otros temas durante la entrevista, desde el tiroteo fatal de ICE en Minneapolis hasta la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN, Groenlandia y hasta remodelaciones en la Casa Blanca. Sin embargo, fue su visión de un EE.UU. como “administrador” político y económico de Venezuela lo que más llamó la atención.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!