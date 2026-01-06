Donald Trump volvió a poner a Venezuela en el centro de su discurso. Durante su intervención ante los republicanos de la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos abordó distintos temas y no dejó fuera sus referencias a Nicolás Maduro, con frases que rápidamente llamaron la atención. Las declaraciones se dieron en el marco de la conferencia anual sobre temas de debate del bloque republicano, realizada en Washington, D.C., y tuvo como escenario el Kennedy Center. En ese contexto, Trump repasó acciones, lanzó comentarios directos y volvió a fijar postura sobre Venezuela, dejando varias declaraciones que no pasaron desapercibidas.

En la conferencia, Trump defendió con firmeza la reciente intervención que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la que describió como una operación de alta complejidad y de fuerte impacto estratégico. De acuerdo con su relato, el despliegue permitió obtener una ventaja decisiva sobre el adversario y evidenció una planificación que consideró determinante para el desenlace de la operación.

El lunes, Maduro y su esposa se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, después de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

Ante legisladores en EE.UU., Donald Trump mencionó a Nicolás Maduro y se refirió a la situación de Venezuela con frases directas. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Las frases de Trump sobre Maduro y Venezuela ante la Cámara de Representantes

“Es impresionante la operación que se hizo el sábado”.

“No hubo muertos del lado de Estados Unidos y todos los muertos fueron del otro lado, la mayoría cubanos”.

“Pudimos cortarle la electricidad a todo el país; fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”.

“Agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico”.

“Es un tipo violento [Nicolás Maduro]; se sube allí y trata de imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”.

“Tenía una cámara de tortura en medio de Caracas. Ha torturado a muchísima gente [Nicolás Maduro]”.

En su discurso, Donald Trump abordó la relación de EE.UU. con Venezuela y lanzó comentarios sobre Nicolás Maduro. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

“Contactaba y le pagaba a la gente para que fuera y protestara, y aparecían con carteles que decían ‘Liberen a Maduro’.

“Los periodistas iban y preguntaban: ‘¿Por qué quieren que liberen a Maduro?’, y no sabían qué contestar”.

“Estados Unidos volvió a probar que tiene el Ejército más poderoso, más sofisticado y el más feroz de la Tierra”.

“Nadie puede con nosotros. Nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Y vamos a empezar a producir cada vez más”.

“Sabían que íbamos e, igual, estaban desprotegidos”.

“Venezuela está festejando por todas partes”.

“Si yo no ganaba, Estados Unidos iba a ser Venezuela”.

