Con la firme convicción de hacer entender a los estadounidenses que, gracias a su gestión, la economía está en auge y que todos en el país están “ganando muchísimo”, el presidente Donald Trump instó a la ciudadanía, durante su discurso del Estado de la Unión, a votar por “más de lo mismo”; es decir, a seguir apoyando a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato para que obtengan la mayoría y puedan continuar, según dijo, trabajando por el bien de Estados Unidos. Aunque abordó diversos temas, la comunidad hispana y los extranjeros que residen en territorio estadounidense esperaban con especial atención su pronunciamiento sobre los inmigrantes. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

Cabe precisar que el discurso que ofreció Trump la noche del 24 de febrero de 2026 se convirtió en el más largo de la historia, pues habló durante 108 minutos, superando su marca anterior del año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. (Kenny HOLSTON / POOL / AFP) / KENNY HOLSTON

LA INMIGRACIÓN EN EL CENTRO DE SU MENSAJE

Aunque en el discurso del Estado de la Unión 2026, el presidente Trump colocó la inmigración en el centro de su mensaje, habló poco y de forma indirecta sobre latinos como grupo.

¿Qué dijo Trump sobre inmigración?

El mandatario usó el tema migratorio para exigir al Congreso restaurar por completo los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusando a los demócratas de provocar un “cierre” que deja sin recursos a las agencias encargadas de la frontera, precisa PBS.

“El primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, señaló. Tras ello invitó ponerse de pie a los congresistas que estaban de acuerdo con lo que acababa de decir. Solamente lo hicieron los republicanos, que aplaudieron un par de minutos. “Debería darles vergüenza”, les dijo el presidente a sus rivales.

Después destacó las cifras récord de migrantes en la frontera sur: “En los últimos 9 meses, ningún inmigrante ilegal ha sido admitido en los Estados Unidos”, por lo tanto, ahora EE.UU. tiene “la frontera más segura de la historia”. Para él, su política migratoria es una cruzada contra la inmigración ilegal que lucha contra el fentanilo, el crimen y el terrorismo.

¿Se refirió a las muertes en Minnesota?

En otro momento, Trump mencionó a Minnesota, pero no para referirse a la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de inmigración, sino al caso de la organización supuestamente benéfica integrada por ciudadanos somalíes que facturó fraudulentamente al gobierno estatal para dar comida a niños durante la pandemia de COVD-19, pero no lo hizo.

“Sobre la corrupción que está saqueando a Estados Unidos, no ha habido un ejemplo más impactante que Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado un estimado de US$19,000 millones del contribuyente estadounidense”, manifestó. Tras sus declaraciones, Ilhan Omar, demócrata por Minesota y la primera somalí-estadounidense en ser elegida para el Congreso, lo llamó “Mentiroso”. Ella estaba sentada junto a la también demócrata Rashida Tlaib, quien también rechazó las declaraciones del mandatario.

Agentes de ICE capturando a un presunto inmigrante indocumentado en los Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ DIJO SOBRE LA PRUEBA DE CIUDADANÍA PARA VOTAR?

Aunque los demócratas presentes en el Congreso hicieron voto de silencio como medida de protesta, la congresista Omar alzó su voz sobre el pedido de Trump de que todos los votantes muestren una prueba de ciudadanía para poder votar. A lo que el presidente señaló tajantemente: “Quieren hacer trampa. Lo han hecho y su política es tan mala que la única forma de que salgan elegidos es haciendo trampa y vamos a detenerlo, tenemos que detenerlo”.

EN RESUMEN

No hubo un bloque positivo dirigido a la comunidad latina, solamente se enfocó en endurecer su política migratoria y continuar con las deportaciones, pero de las preocupaciones y aportes específicos de este grupo de ciudadanos nada, pues quedaron prácticamente fuera del mensaje.

