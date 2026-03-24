Un objeto espacial de gran tamaño cruzó el cielo de Texas el sábado 21 de marzo de 2026 y terminó desintegrándose sobre la zona de Houston. El meteoro, que pesaba cerca de una tonelada y medía aproximadamente un metro, explotó en la atmósfera liberando una enorme cantidad de energía y dispersando fragmentos en distintas áreas. La detonación fue tan intensa que generó una especie de “lluvia” de restos, algunos de los cuales llegaron hasta zonas residenciales. En un caso particular, una roca atravesó el techo de una vivienda en el norte de la ciudad, causando sorpresa entre los vecinos.

Los científicos llamaron a este recorrido la “trayectoria de Chicken Little”, ya que el objeto pasó por sectores como Tomball y Cypress antes de fragmentarse a gran altura, a unos 48 kilómetros de distancia de Houston.

Aunque gran parte del meteoro se desintegró, algunos fragmentos lograron sobrevivir y cayeron sobre el suelo.

Estos restos tienen un alto valor, ya que en ciertos casos pueden alcanzar precios de hasta 100 dólares por gramo. Esto despertó el interés de muchas personas que ahora buscan encontrar piezas de este evento en distintas zonas del sureste de Texas.

Algunos restos incluso impactaron viviendas, causando sorpresa entre los residentes. (Foto: FOX 26 / YouTube)

La NASA elaboró un mapa detallado para ubicar los posibles lugares donde podrían encontrarse estos fragmentos. El área principal se extiende entre Champion Forest e Imperial Oaks y está dividida por colores según el tamaño estimado de los restos que podrían hallarse en cada sector.

Las áreas marcadas en rojo oscuro son las más prometedoras para hallar piezas grandes pues podrían alcanzar hasta 10 kilogramos, mientras que las zonas en rojo señalan lugares donde es posible encontrar fragmentos de alrededor de 1 kilogramo. En los sectores en tonos naranja se concentran restos más pequeños, que van desde los 100 gramos hasta los 10 gramos.

Por su parte, las áreas en amarillo corresponden a las partículas más diminutas, de aproximadamente 1 gramo, que son mucho más difíciles de detectar a simple vista.

La NASA publicó un mapa que indica dónde podrían encontrarse estos fragmentos. (Foto: NASA)

Sin embargo, los expertos advierten que el comportamiento del viento durante la caída alteró ligeramente la distribución, por lo que los fragmentos podrían no estar exactamente donde se espera. También recuerdan la importancia de respetar propiedades privadas durante la búsqueda.

En caso de encontrar una roca espacial, los especialistas recomiendan no manipularla directamente con las manos, ya que esto puede afectar su valor científico. Es mejor usar guantes o herramientas limpias, mantenerla seca y documentar el lugar del hallazgo con fotos y ubicación precisa.

El impacto de este fenómeno se hizo evidente en la experiencia de una residente local. Sherrie James contó que un fragmento atravesó el techo de su casa, rebotó en el interior y volvió a golpear la estructura.

Este tipo de eventos, aunque poco comunes, pueden estar cubiertos por seguros de vivienda bajo la categoría de caída de objetos. Además, ocurre pocos días después de otro incidente similar en Ohio, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar una posible conexión entre ambos meteoros.

El evento ocurrió pocos días después de otro fenómeno similar en Ohio. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Lo que dice la ciencia

Si un meteorito cae en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas; sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

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