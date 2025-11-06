Las primeras nevadas marcan el inicio del invierno en Estados Unidos y despiertan gran expectativa tanto entre residentes como entre turistas, ya que muchas personas planifican sus actividades y desplazamientos en torno a ellas, especialmente durante festividades como el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Estos eventos meteorológicos no solo embellecen los paisajes, sino que también influyen en la vida cotidiana, desde el transporte hasta la economía local.

Durante la temporada 2025-2026, el patrón climático estará influenciado por La Niña, fenómeno que podría incrementar la frecuencia e intensidad de las nevadas, especialmente en el norte y noreste del país. Las regiones del Pacífico Noroeste, el Alto Medio Oeste y las zonas cercanas a los Grandes Lagos enfrentarán acumulaciones de nieve superiores al promedio, lo que impactará tanto la logística de viajes como las operaciones agrícolas y de servicios básicos. Las primeras acumulaciones ya se han registrado en áreas montañosas, y se prevé que la transición climática mantenga la intensidad de los eventos invernales durante los próximos meses.

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Noviembre 2025 trae espectaculares nevadas y temperaturas bajo cero a varias regiones de EE.UU., desde el Alto Medio Oeste hasta Nueva Inglaterra y las Montañas Rocosas.. FOTO DE MANDEL NGAN PARA AFP / Mandel NGAN

En el plano social y económico, las nevadas tempranas presentan desafíos significativos. Se anticipan interrupciones en carreteras, retrasos en aeropuertos, cortes de energía y la necesidad de planes de contingencia por parte de las autoridades locales. Para muchos agricultores, la llegada anticipada del frío podría alterar cosechas y ciclos productivos, mientras que las familias y empresas deben prepararse para garantizar la seguridad y continuidad de sus actividades durante este periodo invernal.

Principales ciudades y fechas de las primeras nevadas en EE.UU.

Ciudad de EE.UU. Fecha estimada de la primera nevada Syracuse 5-6 de noviembre de 2025 Binghamton Primera semana de noviembre Albany/Valle del Hudson Desde el 16 de noviembre Búfalo Entre mediados y finales de noviembre Chicago Finales de noviembre Burlington Finales de noviembre Salt Lake City Finales de noviembre Manhattan, Queens y Brooklyn Cerca del 14 de diciembre Long Island Desde el 11 de diciembre

Lista de regiones y patrones de nevada

Las primeras nevadas inician en zonas del norte y Bajos Lagos (Buffalo, Syracuse) entre principios y mediados de noviembre.​

El noreste interior, como Burlington (Vermont), verá nevada significativa a finales de noviembre.​

Las Grandes Llanuras, Texas y Oklahoma esperan nieve desde mediados de noviembre.​

En la zona de las Montañas Rocosas del Sur, los eventos de nieve aumentarán desde principios de diciembre.​

En la Costa Este, especialmente Nueva York (Manhattan, Queens, Brooklyn) y Long Island, la nevada fuerte llegará hacia mediados de diciembre, incluso en Central Park.​

El corredor atlántico, que incluye Nueva York y Washington D.C., tendrá baja probabilidad de nieve antes de diciembre.​

¿Cuándo será la primera nevada? Mira el pronóstico del clima y las fechas clave para las nevadas en Nueva York en noviembre y diciembre de 2025. ¡Prepara el abrigo! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Mapa de las primeras nevadas en EE.UU.

A continuación, encuentra una representación explicativa de cómo se distribuyen las primeras nevadas en Estados Unidos para la temporada 2025-2026:

Zona Norte y Bajos Lagos (Buffalo, Syracuse, Chicago): Nevadas desde principios a finales de noviembre.​

Nevadas desde principios a finales de noviembre.​ Noreste (Albany, Valle del Hudson, Burlington): Nevadas desde mediados de noviembre, con acumulaciones importantes a finales de mes.​

Nevadas desde mediados de noviembre, con acumulaciones importantes a finales de mes.​ Gran Llanura Norte y sector norte de Texas/Oklahoma: Primeras nevadas desde mediados de noviembre.​

Primeras nevadas desde mediados de noviembre.​ Intermountain y Rocosas del Sur (Salt Lake City): Nevadas a partir de finales de noviembre, incrementándose en diciembre.​

Nevadas a partir de finales de noviembre, incrementándose en diciembre.​ Costa Este (NYC y Long Island): Nieve principalmente a partir del 14 de diciembre.

ESTADOS UNIDOS, 07/11/2025.- Pronóstico actualizado de las primeras nevadas en EE. UU. 2025-2026: ciudades, fechas y consejos para viajar seguro. Todo sobre La Niña y cómo impacta el invierno este año. FOTO DE FOXWEATHER.COM / FOX WEATHER

Preguntas frecuentes sobre las primeras nevadas 2025-2026

¿Cuándo ocurren las primeras nevadas en EE. UU. durante la temporada 2025-2026?

Las primeras nevadas varían por región, iniciando en áreas del norte y los Bajos Lagos como Syracuse y Binghamton en la primera semana de noviembre, mientras que en ciudades del noreste y cerca de las Montañas Rocosas se esperan entre mediados y finales de noviembre. En el corredor atlántico, que incluye la ciudad de Nueva York, la nieve significativa llegará hacia diciembre.​

¿Qué ciudades tendrán las primeras nevadas importantes?

Entre las ciudades destacadas con las primeras nevadas se encuentran Syracuse, Binghamton, Albany, Buffalo, Burlington y Salt Lake City. Para Nueva York (Manhattan, Queens, Brooklyn) y Long Island, los pronósticos apuntan a acumulaciones notables a partir de mediados de diciembre.​

¿Qué impacto puede tener La Niña en las nevadas?

El fenómeno de La Niña puede incrementar la frecuencia e intensidad de las nevadas, especialmente en el norte y noreste de Estados Unidos, generando eventos invernales más intensos y prolongados en regiones como el Pacífico Noroeste y los Grandes Lagos.​

¿Cómo pueden prepararse los viajeros ante las primeras nevadas?

Se recomienda monitorear los pronósticos meteorológicos frecuentes, planificar los desplazamientos con suficiente antelación y estar atentos a alertas de carreteras o aeropuertos. Además, es importante contar con provisiones y equipos de emergencia, especialmente en zonas propensas a tormentas severas.​

¿Qué efectos económicos y sociales tienen las nevadas tempranas?

Las nevadas tempranas pueden ocasionar interrupciones en carreteras y transporte aéreo, afectar actividades agrícolas y elevar la demanda en servicios de mantenimiento y suministros. También representan retos logísticos y de seguridad para las familias y las empresas en las regiones afectadas.