Las primeras nevadas marcan el inicio del invierno en Estados Unidos y despiertan gran expectativa tanto entre residentes como entre turistas, ya que muchas personas planifican sus actividades y desplazamientos en torno a ellas, especialmente durante festividades como el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Estos eventos meteorológicos no solo embellecen los paisajes, sino que también influyen en la vida cotidiana, desde el transporte hasta la economía local.
Durante la temporada 2025-2026, el patrón climático estará influenciado por La Niña, fenómeno que podría incrementar la frecuencia e intensidad de las nevadas, especialmente en el norte y noreste del país. Las regiones del Pacífico Noroeste, el Alto Medio Oeste y las zonas cercanas a los Grandes Lagos enfrentarán acumulaciones de nieve superiores al promedio, lo que impactará tanto la logística de viajes como las operaciones agrícolas y de servicios básicos. Las primeras acumulaciones ya se han registrado en áreas montañosas, y se prevé que la transición climática mantenga la intensidad de los eventos invernales durante los próximos meses.
En el plano social y económico, las nevadas tempranas presentan desafíos significativos. Se anticipan interrupciones en carreteras, retrasos en aeropuertos, cortes de energía y la necesidad de planes de contingencia por parte de las autoridades locales. Para muchos agricultores, la llegada anticipada del frío podría alterar cosechas y ciclos productivos, mientras que las familias y empresas deben prepararse para garantizar la seguridad y continuidad de sus actividades durante este periodo invernal.
Principales ciudades y fechas de las primeras nevadas en EE.UU.
|Ciudad de EE.UU.
|Fecha estimada de la primera nevada
|Syracuse
|5-6 de noviembre de 2025
|Binghamton
|Primera semana de noviembre
|Albany/Valle del Hudson
|Desde el 16 de noviembre
|Búfalo
|Entre mediados y finales de noviembre
|Chicago
|Finales de noviembre
|Burlington
|Finales de noviembre
|Salt Lake City
|Finales de noviembre
|Manhattan, Queens y Brooklyn
|Cerca del 14 de diciembre
|Long Island
|Desde el 11 de diciembre
Lista de regiones y patrones de nevada
- Las primeras nevadas inician en zonas del norte y Bajos Lagos (Buffalo, Syracuse) entre principios y mediados de noviembre.
- El noreste interior, como Burlington (Vermont), verá nevada significativa a finales de noviembre.
- Las Grandes Llanuras, Texas y Oklahoma esperan nieve desde mediados de noviembre.
- En la zona de las Montañas Rocosas del Sur, los eventos de nieve aumentarán desde principios de diciembre.
- En la Costa Este, especialmente Nueva York (Manhattan, Queens, Brooklyn) y Long Island, la nevada fuerte llegará hacia mediados de diciembre, incluso en Central Park.
- El corredor atlántico, que incluye Nueva York y Washington D.C., tendrá baja probabilidad de nieve antes de diciembre.
Mapa de las primeras nevadas en EE.UU.
A continuación, encuentra una representación explicativa de cómo se distribuyen las primeras nevadas en Estados Unidos para la temporada 2025-2026:
- Zona Norte y Bajos Lagos (Buffalo, Syracuse, Chicago): Nevadas desde principios a finales de noviembre.
- Noreste (Albany, Valle del Hudson, Burlington): Nevadas desde mediados de noviembre, con acumulaciones importantes a finales de mes.
- Gran Llanura Norte y sector norte de Texas/Oklahoma: Primeras nevadas desde mediados de noviembre.
- Intermountain y Rocosas del Sur (Salt Lake City): Nevadas a partir de finales de noviembre, incrementándose en diciembre.
- Costa Este (NYC y Long Island): Nieve principalmente a partir del 14 de diciembre.
Preguntas frecuentes sobre las primeras nevadas 2025-2026
¿Cuándo ocurren las primeras nevadas en EE. UU. durante la temporada 2025-2026?
Las primeras nevadas varían por región, iniciando en áreas del norte y los Bajos Lagos como Syracuse y Binghamton en la primera semana de noviembre, mientras que en ciudades del noreste y cerca de las Montañas Rocosas se esperan entre mediados y finales de noviembre. En el corredor atlántico, que incluye la ciudad de Nueva York, la nieve significativa llegará hacia diciembre.
¿Qué ciudades tendrán las primeras nevadas importantes?
Entre las ciudades destacadas con las primeras nevadas se encuentran Syracuse, Binghamton, Albany, Buffalo, Burlington y Salt Lake City. Para Nueva York (Manhattan, Queens, Brooklyn) y Long Island, los pronósticos apuntan a acumulaciones notables a partir de mediados de diciembre.
¿Qué impacto puede tener La Niña en las nevadas?
El fenómeno de La Niña puede incrementar la frecuencia e intensidad de las nevadas, especialmente en el norte y noreste de Estados Unidos, generando eventos invernales más intensos y prolongados en regiones como el Pacífico Noroeste y los Grandes Lagos.
¿Cómo pueden prepararse los viajeros ante las primeras nevadas?
Se recomienda monitorear los pronósticos meteorológicos frecuentes, planificar los desplazamientos con suficiente antelación y estar atentos a alertas de carreteras o aeropuertos. Además, es importante contar con provisiones y equipos de emergencia, especialmente en zonas propensas a tormentas severas.
¿Qué efectos económicos y sociales tienen las nevadas tempranas?
Las nevadas tempranas pueden ocasionar interrupciones en carreteras y transporte aéreo, afectar actividades agrícolas y elevar la demanda en servicios de mantenimiento y suministros. También representan retos logísticos y de seguridad para las familias y las empresas en las regiones afectadas.