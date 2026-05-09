Celebrar el Día de la Madre es una de las tradiciones más especiales de cada año y, este domingo 10 de mayo, la ciudad de Houston está dispuesto a ofrecerte experiencias para que tu mamá tenga un lindo recuerdo en dicha fecha. Ante la cantidad de opciones disponibles, suele ser difícil encontrar el lugar adecuado para compartir un momento de alegría y gratitud. Por esa razón, en esta nota quiero revelarte cuáles son los destinos más destacados y encantadores de esta área.

TE PUEDE INTERESAR ▷ 50 felicitaciones para el Día de la Madre 2026: mensajes de amor y cariñosos para dedicar a mamá

Aunque lo habitual es llevar a mamá a disfrutar de un delicioso plato en un restaurante de lujo, también existen otras opciones fuera de lo convencional que ofrece la ciudad de Houston para que sea un excelente domingo.

No es necesario invertir una gran cantidad de dinero; solo es cuestión de organizar tu tiempo y, en algunos casos, realizar una reserva. Recuerda, cada dólar invertido suele ser valioso para aquella mujer que estuvo en cada etapa de tu crecimiento como persona.

De residir en Houston, existen opciones recreativas para que tu madre disfrute en su día. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Dónde celebrar el Día de la Madre 2026 en Houston

El portal Hola Houston ha realizado una recopilación de los mejores espacios que tu mamá pueda disfrutar este fin de semana. A continuación, te brindaré la lista de opciones disponibles para este domingo 10 de mayo:

Bayou Bend Collection and Gardens

Para este domingo 10 de mayo, este espacio pretende brindar a las madres una experiencia vinculada a la naturaleza, arte y música en vivo. Las festejadas tendrán ingresos gratis; además, los asistentes degustarán de galletas y bebidas de cortesía. Este evento, que no requiere de reservación previa, ofrecerá recorridos autoguiados centrados en la historia de la maternidad en los inicios de EE. UU.

ARTECHOUSE Houston

Situado en The Heights, te invita a celebrar el Día de la Madre con la instalación “Blooming Wonders”, donde las mamás podrán recorrer campos digitales y usar un fotomatón con IA para retratarse en paisajes naturales; además, este fin de semana se incluirá mimosas de regalo, la creación de miniramos personalizadas y experiencias de realidad inmersiva.

Mother’s Day Serenade en el Hobby

La Filarmónica Latinoamericana de Houston, bajo la dirección de Glen Garrido, invita a celebrar el Día de la Madre con su serenata anual en el Hobby Center for the Performing Arts; se interpretarán clásicos de esta fecha tradicional. Consigue tus entradas en este ENLACE .

Estas opciones recreativas en Houston son fuera de lo ordinario; pueden encantarle a tu madre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Paseo marítimo en kemah Boardwalk

Para celebrar este domingo 10 de mayo, el Kemah Boardwalk ofrecerá a las mamás un descuento de $5 en su pase de juegos ilimitados, el cual excluye atracciones FantaSea, Iron Eagle Zipline, Boardwalk Beast y Stingray Reef. En esta jornada, también habrá rifas y actividades especiales de 1 a 4 p.m.

Festival Beyond Bouquets en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Houston invita al festival de primavera Beyond Bouquets este domingo 10 de mayo. Se trata de un evento dedicado a homenajear a las madres y figuras protectoras que incluye una jornada de exploración, música en vivo de Will Parker a la 1:30 p.m. y manualidades bajo costo en su Zona de Diversión Familiar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí