La ciudad de Nueva York se prepara para una de las celebraciones más esperadas del otoño: Halloween. Cada año, las calles se llenan de disfraces, decoraciones y actividades que reúnen a residentes y turistas en torno a esta tradición. Para este 2026, la programación incluye desde un multitudinario desfile por Greenwich Village hasta propuestas familiares en Coney Island y fiestas nocturnas en distintos barrios.

Quienes planeen visitar la ciudad durante los últimos días de octubre tendrán varias alternativas para sumarse a la celebración. Algunos eventos permiten participar con disfraces y recorrer las calles junto a otros asistentes, mientras que otros ofrecen actividades para niños, espectáculos musicales y experiencias relacionadas con historias de terror. Estos son algunos de los principales eventos que se realizarán en Nueva York durante la temporada de Halloween.

Village Halloween Parade: el gran desfile de Nueva York

Según NYC Tourism + Conventions, el sábado 31 de octubre se celebrará la edición número 53 del Village Halloween Parade, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. La actividad tendrá lugar en Greenwich Village y reunirá a personas disfrazadas, bandas musicales, bailarines y marionetas gigantes que recorrerán la Sexta Avenida. El tema de este año será Body and Soul («Cuerpo y alma»), mientras que el cantante de cabaret y artista Joey Arias será el gran mariscal del desfile.

El evento comenzará a las 7 p. m. y se extenderá hasta las 11 p. m. El recorrido partirá de Canal Street y avanzará por la Sexta Avenida hasta la calle 15 Oeste. Según la guía turística oficial de Nueva York, tradicionalmente participan entre 50.000 y 60.000 personas, mientras cientos de miles de espectadores observan desde las aceras.

El Village Halloween Parade recorrerá Greenwich Village el 31 de octubre, con disfraces, música y marionetas gigantes. (Foto referencial: Pexels)

Quienes quieran sumarse al desfile pueden hacerlo con un disfraz, sin inscripción previa, salvo las bandas que deseen presentarse. Los participantes deben llegar a Canal Street y la Sexta Avenida entre las 6:30 p. m. y las 9 p. m.

Quienes prefieran observar el espectáculo sin marchar pueden ubicarse a ambos lados de la Sexta Avenida, entre Spring Street y la calle 16, desde las 7 p. m. hasta las 10:30 p. m. Para llegar en metro, algunas opciones son las estaciones Spring Street, West Fourth Street, Houston Street, Christopher Street y 14th Street, según la línea utilizada.

Es importante planificar el desplazamiento, ya que las autoridades bloquearán el cruce de la Sexta Avenida a lo largo del recorrido. También está prevista una transmisión por el canal local NY1, de 8 p. m. a 9:30 p. m., para quienes no puedan asistir en persona.

Halloween Harvest: una opción para familias en Coney Island

Para quienes buscan una celebración con actividades para niños, Halloween Harvest volverá a Luna Park, en Coney Island, Brooklyn. El evento está programado del 19 de septiembre al 1 de noviembre de 2026 y combina la ambientación otoñal con propuestas relacionadas con Halloween.

Entre las actividades anunciadas figuran la decoración de calabazas, el recorrido para pedir dulces y las carreras de tractores, además de oportunidades para tomarse fotografías con trabajadores disfrazados. El parque también mantendrá algunas atracciones en funcionamiento durante la temporada.

La actividad se realizará en 1000 Surf Avenue, Brooklyn, y está pensada para ofrecer una experiencia festiva sin centrarse en el terror intenso. Las familias que deseen asistir pueden consultar los horarios, las entradas y los detalles de las actividades en el sitio oficial de Luna Park, ya que la disponibilidad puede variar.

Habrá fiestas y espectáculos de historias de fantasmas para quienes quieran continuar la celebración durante los últimos días de octubre. (Foto referencial: Pixabay)

Fiestas y espectáculos para continuar la celebración

La agenda de Halloween también incluye propuestas para quienes quieran disfrutar de música, teatro y fiestas nocturnas. Entre ellas figura el Vampire Ball, organizado por House of Yes en Industry City, en Sunset Park, Brooklyn. Además, The Bowery Boys presentarán su espectáculo de relatos de fantasmas de Nueva York en Joe’s Pub del 28 al 31 de octubre, mientras que el evento musical Halloween Haunted Hop está previsto para el 30 de octubre en Knockdown Center, en Maspeth, Queens.

La mejor opción dependerá del tipo de experiencia que busque cada visitante: el desfile de Greenwich Village ofrece disfraces y espectáculos callejeros, Halloween Harvest propone actividades para compartir en familia y las fiestas y presentaciones nocturnas brindan alternativas para quienes prefieren la música y el entretenimiento para adultos.

Antes de acudir, conviene consultar las páginas oficiales de cada evento para confirmar horarios, entradas, restricciones de edad y posibles cambios en la programación.