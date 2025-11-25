Cada vez falta menos para el Día de Acción de Gracias 2025 (será este jueves 27 de noviembre) o ‘Thanksgiving Day 2025’, y muchas personas están emocionadas porque esperan disfrutar de una cena especial con sus seres queridos. Sin embargo, otras están preocupadas debido a que no saben dónde comprar un pavo barato en California. Si ese es tu caso, no te vayas de aquí, ya que recibirás esa información en las siguientes líneas.

No te sientas mal si es que aún no cuentas con un pavo en tu congelador. Todavía tienes tiempo para conseguirlo en California y lo bueno es que no tendrás que pagar bastante por él. Y es que hay un supermercado que ofrece precios asequibles para atraer compradores.

¿De cuál estoy hablando? Pues de Walmart, que hasta marzo de 2025, según informó El Tiempo, “operó 309 tiendas en California, incluyendo sus diferentes formatos como Supercenters, Neighborhood Markets y Sam’s Club”.

El pavo asado es el plato central del Día de Acción de Gracias. Combina historia, gratitud y encuentro familiar. (Foto: Karola G / Pexels)

El precio de un pavo barato en California

En Walmart, un pavo Jennie-O de 12 libras cuesta, en promedio, poco más de 10 dólares. Ese precio lo puedes corroborar visitando la página web del mencionado supermercado. Estando ahí también tendrás la posibilidad de darte cuenta que un pavo Butterball de 12 libras cuesta, en promedio, poco más de 11 dólares.

El regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart

Ahora, si además del pavo estás buscando los acompañamientos para tu cena especial, te alegrará saber que en el mismo supermercado hay una oferta muy buena. Me refiero al regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart.

Más allá de la comida, el Día de Acción de Gracias invita a reflexionar sobre el agradecimiento y el valor del tiempo compartido. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Según informó corporate.walmart.com, la canasta que ofrece el supermercado contiene “más de 20 artículos de marcas nacionales y privadas, incluyendo un pavo Butterball a $0.97 la libra, su precio más bajo desde 2019, en una canasta de un solo clic para 10 personas por menos de $40. También ofrece entrega exprés gratuita para quienes compran por primera vez el programa de Recogida y Entrega”. Sin duda, que cueste menos de $4 el plato por persona con esta oferta es un verdadero ahorro.

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias?

Antes de darte a conocer el dato que te interesa, es importante recalcar que el también llamado ‘Thanksgiving Day’ se celebra cada cuarto jueves del mes de noviembre, por lo que en este 2025 se festejará el jueves 27 de noviembre. Ese día muchas familias se reunirán para compartir un momento muy especial, que incluye una cena.