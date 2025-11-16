El Día de Acción de Gracias (27 de noviembre) es una de las celebraciones más queridas del año, un momento para reunir a la familia alrededor de la mesa y compartir gratitud, historias y, por supuesto, un delicioso pavo. Pero cuando la economía no acompaña o los gastos del mes se vuelven abrumadores, preparar una cena completa puede convertirse en una preocupación. Por suerte, la comunidad de Dallas–Fort Worth ha organizado múltiples iniciativas para apoyar a quienes más lo necesitan con cenas y pavos completamente gratis.

A lo largo de la región, bancos de comida, iglesias y organizaciones sin fines de lucro se han unido para que ninguna familia se quede sin celebrar. Antes de asistir, es importante leer los requisitos de cada evento, ya que algunos piden registro previo, comprobante de residencia o funcionan bajo la modalidad de entrega por automóvil. La buena noticia es que hay opciones para todos: desde recogidas presenciales hasta entregas a domicilio.

Dallas-Fort Worth es una gran área metropolitana en Texas (Foto: AFP)

¿DÓNDE CONSEGUIR CENAS Y PAVOS GRATIS EN DALLAS-FORT WORTH?

1. S.M. Wright Foundation – Dallas

Una de las entregas más destacadas es la de la S.M. Wright Foundation, que llevará a cabo su evento en el South Dallas Community Food Center. La cita es el 20 de noviembre de 2025 desde las 10:00 a.m., en 3119 Pine St., Dallas, donde los asistentes podrán recoger pavos y alimentos esenciales para su cena festiva. La fundación ha habilitado un enlace para revisar los requisitos antes de acudir.

2. North Texas Food Bank

El North Texas Food Bank también tendrá un evento masivo en el campus de la University of North Texas at Dallas. Será el sábado 22 de noviembre desde las 9:00 a.m., en 7300 University Hills Blvd. Este banco de comida suele registrar una alta asistencia, por lo que se recomienda llegar temprano.

3. Tarrant Area Food Bank – Arlington

Otra iniciativa importante se realizará en el AT&T Stadium de Arlington, organizada por el Tarrant Area Food Bank. Su entrega será el jueves 20 de noviembre desde las 8:00 a.m., una oportunidad ideal para las familias del área Tarrant que buscan apoyo. Más detalles están disponibles en su sitio web oficial, tafb.org.

El cuarto jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Foto: Freepik)

4. Operation Turkey

Entre las opciones más accesibles está Operation Turkey, una organización que entrega comidas a domicilio a residentes de ciertos códigos postales. Su evento está programado para el 27 de noviembre a partir de las 10:00 a.m., pero requiere registro previo antes del 21 de noviembre. Para quienes no tienen transporte o movilidad limitada, esta es una de las mejores alternativas.

5. Comadres Unidas de Dallas y Más

La comunidad también se activa mediante grupos locales como Comadres Unidas de Dallas y Más, que entregarán un pavo por automóvil el 20 de noviembre a las 4:00 p.m. en 5411 Bexar St. (75225), hasta agotar stock.

6. City of Grand Prairie – Charley Taylor Recreation Center

En Grand Prairie, las familias que residan en la ciudad podrán acudir al Charley Taylor Recreation Center el jueves 20 de noviembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. para recoger su cena.

7. Ledbetter Eagle Ford Henry

Mientras tanto, en el Paul Quinn College de Dallas, la organización Ledbetter Eagle Ford Henry realizará una entrega exclusiva para residentes cuyo código postal empiece con 752, el 22 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., con registro previo.

8. East Dallas Distrito 9

Para quienes viven en el este de Dallas, el Distrito 9 organizará una entrega de alimentos en Owenwood Farm and Neighbor Space el lunes 17 de noviembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., también con registro obligatorio.

9. Dallas Cowboys Odighizuwa to Host 2025 Turkey Giveaway

Y como ya es tradición, los Dallas Cowboys se suman a las iniciativas solidarias: el jugador Odighizuwa encabezará su Turkey Giveaway el 18 de noviembre de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en Duncanville High School.

