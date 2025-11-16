El Día de Acción de Gracias se acerca y, para miles de familias en Texas, la celebración puede convertirse en una carga debido al aumento de precios y la suspensión temporal del programa SNAP. Sin embargo, distintas organizaciones, iglesias y centros comunitarios están ofreciendo cenas y pavos gratuitos para que nadie se quede sin compartir una comida especial este 27 de noviembre de 2025. Desde Dallas hasta Fort Worth y otras ciudades del estado, existen múltiples iniciativas diseñadas para apoyar a las comunidades más vulnerables.

¿DÓNDE CONSEGUIR LA CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS GRATIS EN TEXAS?

Una de las más esperadas es Feast of Sharing , un evento masivo que cada año reúne a miles de personas en Dallas y Fort Worth. La cena incluye pavo, relleno, puré de papas, judías verdes, pan y el infaltable pastel de calabaza. Además, quienes asistan encontrarán música en vivo, espectáculos, actividades para niños y servicios de salud gratuitos.

En Fort Worth, se celebró el 12 de noviembre de 15:00 a 19:00 en Dickies Arena, mientras que en Dallas, la cita será el 20 de noviembre en el Fair Park – Edificio del Centenario.

Desde 1863, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre (Foto: Freepik)

La ciudad de Grand Prairie también prepara su propia celebración comunitaria, ofreciendo una cena gratuita el jueves 20 de noviembre, entre las 18:00 y las 20:00, en el Centro Recreativo Charley Taylor. Para participar, se recomienda comunicarse previamente al 972-339-3770, ya que la capacidad se maneja por orden de llegada.

Si vives en Addison, Carrollton, Coppell, Farmers Branch o en zonas de Dallas, la organización Metrocrest Services permitirá solicitar un pavo congelado y una bolsa con productos especiales para la cena festiva. El único requisito es llenar un formulario disponible para todos los residentes de estas ciudades, lo que convierte esta opción en una de las más accesibles.

En el condado de Collin, la Comunidad Católica de San Gabriel estará entregando cestas completas de Acción de Gracias con alimentos nutritivos y listos para preparar. Las familias podrán recogerlas el sábado 22 de noviembre de 8:00 a 11:00 en 110 St. Gabriel Way, McKinney. Este programa es ideal para quienes desean preparar su cena en casa, pero requieren apoyo económico.

Por su parte, Operation Turkey, una de las iniciativas más reconocidas del país, entregará platos individuales directamente a los hogares el mismo 27 de noviembre, entre las 10:00 y las 14:00. La comida incluye pavo, relleno y verduras, pero es indispensable completar un formulario antes del 21 de noviembre. Opera en ciudades como Austin, Dallas, Fort Worth, Houston, San Antonio, San Marcos y más.

En Bonham, la Iglesia Bautista Seventh & Main Baptist Church será otra opción confiable para quienes necesiten una comida festiva gratuita. Su servicio de Acción de Gracias estará disponible el 27 de noviembre entre 11:30 y 13:30, y las personas interesadas pueden obtener más información llamando al 903-583-8679.

Revisa los lugares donde podrás hallar opciones de entrega de cenas y pavos gratis por Thanksgiving (Foto: Freepik)

OTROS BANCOS DE ALIMENTOS DE TEXAS PARA SOLICITAR COMIDA GRATUITA

Texas también cuenta con una amplia red de bancos de alimentos y organizaciones que ofrecen ayuda continua, especialmente durante las semanas previas a Acción de Gracias.

Entre ellos están Catholic Charities , Crossroads Dallas , Dallas Bethlehem , Inspired Vision Compassion , Good Samaritans Garland , St. Joseph Catholic Church y el conocido North Texas Food Bank , todos con sedes distribuidas para facilitar el acceso.

Con tantas opciones disponibles, ninguna familia debería quedarse sin una comida caliente y festiva este Día de Acción de Gracias. Ya sea mediante eventos comunitarios, entregas a domicilio o bancos de alimentos, Texas se prepara para que la solidaridad sea el ingrediente principal de la temporada.

