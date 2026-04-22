Pensar dónde vivir en la jubilación va mucho más allá del clima agradable. En 2026, hay zonas de Estados Unidos que ofrecen una combinación mucho más favorable de costo de vida, acceso a servicios de salud, seguridad y vivienda asequible, mientras que otras se han vuelto especialmente difíciles para quienes viven de una pensión o del Seguro Social. Por tal motivo, te damos a conocer los 5 mejores y los 5 peores mercados inmobiliarios para jubilados este año y qué factores se toman en cuenta para definirlos como tal.

LOS 5 MEJORES Y LOS 5 PEORES MERCADOS INMOBILIARIOS PARA JUBILADOS EN 2026

Teniendo en cuenta que aproximadamente 6,5 millones de estadounidenses se jubilan en 2026, muchos analizan dónde vivir tranquilamente tras haber dedicado décadas a su trabajo, y algunos incluyen entre sus planes la compra de una vivienda. Antes de dar ese paso, conviene revisar la lista que publicó GoBankingRates reunió datos de distintos mercados a partir de Zillow Research y los comparó con los precios de las viviendas y los ingresos de jubilación reportados en el Censo de Estados Unidos.

Este ranking de los mejores y peores mercados inmobiliarios para jubilados en 2026 se centra en un dato clave: qué parte de tus ingresos necesitarías para pagar una vivienda nueva (Foto: IA de Freepik)

¿CUÁLES SON LOS 5 MEJORES MERCADOS INMOBILIARIOS PARA JUBILADOS EN 2026?

El Medio Oeste lidera el ranking, toda vez que ciudades de Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Wisconsin concentran 15 de los 20 mercados inmobiliarios más favorables para jubilados en 2026. De esos lugares, Ohio se lleva la mayor parte del protagonismo porque cinco de sus ciudades aparecen, le sigue Michigan con cuatro.

1. Saginaw, Michigan

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 4.9%

4.9% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 32.9%

32.9% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 22%

22% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$48,048

2. Mansfield, Ohio

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 0.11%

0.11% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 4.5%

4.5% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 20%

20% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$47,546

3. Kokomo, Indiana

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 4.2%

4.2% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 32.2%

32.2% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 22%

22% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$49,883

4. Bay City, Michigan

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 4.2%

4.2% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 31.7%

31.7% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 22%

22% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$49,692

5. Midland, Michigan

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 4.3%

4.3% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 33.9%

33.9% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 23%

23% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$62,612

Mientras varias ciudades del Medio Oeste se consolidan como refugio para jubilados que buscan casas pagables y comunidades tranquilas, grandes urbes costeras aparecen como territorios casi vetados para quienes viven de una pensión (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS 5 PEORES MERCADOS INMOBILIARIOS PARA JUBILADOS EN 2026?

California encabeza la lista negativa y San José se ubica como el mercado inmobiliario menos conveniente para los jubilados. El Estado Dorado concentra la mayoría de los peores casos, pues 11 de sus ciudades aparecen entre las 20 menos recomendables. Del mismo modo, Hawái tampoco es atractivo para retirarse al ser de los más caros del país.

1. San José, California

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 0.8%

0.8% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 18.9%

18.9% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 62%

62% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$368,861

2. San Francisco, California

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: -1.6%

-1.6% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 22.2%

22.2% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 56%

56% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$268,428

3. Santa Cruz, California

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 1.2%

1.2% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 25.8%

25.8% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 70%

70% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$266,158

4. Los Ángeles, California

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 1.2%

1.2% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 17.9%

17.9% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 67%

67% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$226,556

5. Salinas, California

Proyección a un año del aumento en el precio de las viviendas: 0.4%

0.4% Porcentaje de hogares con ingresos de jubilación: 22.4%

22.4% Parte del ingreso que se requiere destinar al pago de una vivienda nueva: 61%

61% Ingreso anual estimado para poder comprar una vivienda nueva: US$200,578

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