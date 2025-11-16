El Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca y, en medio de meses difíciles marcados por la inflación, la pérdida de empleos y el reciente cierre prolongado del gobierno, miles de familias en Nueva York buscan apoyo para poder mantener viva la tradición: una mesa con pavo y comida caliente. Afortunadamente, la ciudad cuenta con una red solidaria de organizaciones que cada año se movilizan para que nadie quede fuera de esta celebración.

En 2025, más de una docena de instituciones locales distribuirán pavos, kits festivos y comidas comunitarias tanto en Manhattan como en Brooklyn, Queens y el Bronx. Esta guía reúne los eventos confirmados y los programas más confiables para que cualquier persona pueda acceder a una cena gratuita de Acción de Gracias o solicitar ayuda alimentaria durante la temporada.

¿DÓNDE ENCONTRAR PAVO GRATIS EN NY PARA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?

Entre los primeros en ofrecer apoyo están Caridades Católicas de Nueva York en Harlem, que mantienen su tradición anual de regalar pavos completos y guarniciones. La entrega se realiza en el Centro Comunitario Memorial Teniente Joseph P. Kennedy Jr., previa inscripción telefónica. Muy cerca, el Ejército de Salvación en Harlem volverá a distribuir pavos el viernes 21 de noviembre a las 10:00 a. m., por orden de llegada y con registro previo.

En el Bronx, la Fundación Gardiner llevará a cabo su evento anual el sábado 22 de noviembre, donde en años anteriores ha entregado más de 1.100 pavos a familias locales. Para participar, se requiere registrarse en línea, ya que la demanda suele ser alta. En el Upper West Side, la organización WSCAH continúa con su misión de servir a más de 12.000 familias, ofreciendo acceso a comidas festivas y guarniciones nutritivas mediante consulta previa vía telefónica o correo electrónico.

Brooklyn y Queens también cuentan con programas clave, como el comedor social Masbia, que opera varios centros para entregar paquetes de alimentos y cenas calientes listas para comer durante la semana festiva. Además del pavo, suelen incluir ingredientes frescos como calabaza, arándanos y vegetales típicos de la temporada. Puede reservar una cita a través de la aplicación Plentiful.

También en Brooklyn, el Banco de Alimentos Goke planea regalar 1.000 pavos como parte de su campaña anual; las fechas específicas serán anunciadas en su web oficial.

Harlem Grown, por su parte, celebrará el lunes 24 de noviembre una gran colecta para armar kits completos de cena, cada uno con pavo y guarniciones tradicionales. Estos paquetes serán distribuidos a familias de la comunidad mediante inscripción previa. Es un evento muy esperado gracias a la calidad y variedad de los alimentos que ofrecen.

ORGANIZACIONES DE NY QUE OFRECEN COMIDAS CALIENTES DE ACCIÓN DE GRACIAS

Más allá del pavo para cocinar en casa, varias organizaciones también ofrecerán cenas comunitarias calientes el Día de Acción de Gracias. DOROT entregará comidas caseras a personas mayores el domingo 23 de noviembre gracias al trabajo de voluntarios que no solo reparten la comida, sino que comparten compañía y buenos deseos con cada beneficiario.

En Chelsea, el comedor social Holy Apostles servirá su tradicional cena el 27 de noviembre, recibiendo a cientos de personas entre las 10:30 a. m. y las 12:30 p. m.

La Misión Xavier también abrirá sus puertas el día festivo y el domingo 30 de noviembre, ofreciendo una comida inclusiva dirigida a adultos mayores, personas con discapacidad y cualquier persona que necesite un lugar donde celebrar.

La Misión Bowery, en su 145.º evento anual, servirá desayuno y cena de Acción de Gracias en su histórica capilla, con mesas en el interior y exterior para facilitar la afluencia.

Finalmente, en Brooklyn, North Brooklyn Angels desplegará su proyecto “Vecinos que Agradecen”, un esfuerzo de varios días con más de 100 voluntarios locales. Planean distribuir 1.000 comidas festivas durante la semana y servir una gran cena comunitaria a 600 personas el 27 de noviembre, reafirmando su compromiso con la solidaridad.

