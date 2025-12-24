La Navidad de este año llega a California con un panorama muy distinto al típico invierno seco al que muchas familias mexicanas, centroamericanas y sudamericanas se han acostumbrado en lugares como Los Ángeles, el Inland Empire o el Valle Central. En lugar de sol y cielo despejado, una cadena de tormentas está dejando lluvia intensa, vientos fuertes y, en zonas de montaña, nevadas que pueden cambiar los planes de viaje de muchas familias que pensaban ir a la nieve desde barrios latinos.

Si se revisan los reportes más recientes de los servicios meteorológicos y las alertas de las autoridades, queda claro que no se trata de un evento cualquiera. Cadenas locales y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que este sistema tendrá impactos reales en la movilidad y en las celebraciones navideñas, especialmente para quienes pensaban manejar hacia la Sierra Nevada, Tahoe o el norte del estado para “buscar la nieve” con los niños, los abuelos o la familia que llegó hace poco de sus respectivos países de origen.

El clima en California en Navidad estará marcado por inundaciones en California, vientos intensos y nevadas en zonas montañosas (Foto: AFP)

¿DÓNDE HABRÁ NIEVE EN CALIFORNIA ESTE 25 DE DICIEMBRE?

Si hablamos de nieve este jueves 25 de diciembre, el foco principal vuelve a ser la Sierra Nevada, el gran “tanque de nieve” de California del que dependen muchas ciudades donde viven millones de latinos. Es allí donde la lluvia que cae en los valles y en ciudades agrícolas del Valle de San Joaquín, como Fresno, Madera o Tulare, se transforma en nieve al ganar altura, con la cota por encima de los 6.000 pies.

En áreas muy conocidas por las familias californianas, como Lake Tahoe, Mammoth Lakes y las partes más elevadas del Parque Nacional Yosemite, la nieve será persistente y en algunos momentos intensa. No será una nevada ligera: en las cumbres alrededor de Tahoe podrían acumularse varios pies de nieve hacia el viernes, algo clave para quienes salen de áreas latinas de Sacramento, Stockton o Modesto para pasar la Navidad o el fin de semana largo en una cabaña.

Las carreteras de montaña serán uno de los puntos más delicados. Tramos de la Interestatal 80, la Highway 50 y la US‑395 pueden estar bajo controles de cadenas, cierres temporales y demoras largas por el tráfico y la nieve, afectando a viajeros provenientes de Área de la Bahía, el Valle Central o el sur de California. Caltrans recomienda a todos los conductores, incluidos quienes tal vez no están tan acostumbrados a manejar en nieve porque viven en zonas más cálidas como el Este de Los Ángeles, el Sur de San Diego o Riverside, revisar el estado de las rutas casi en tiempo real antes de salir.

Sierra Nevada es un lugar en California bien marcado por el clima frío y la presencia de nieve (Foto: AFP) / DAVID SWANSON

NIEVE EN EL NORTE DE CALIFORNIA Y LA FRONTERA CON OREGÓN

Más al norte, la nieve también se hará presente en las montañas del norte de California, una zona que muchos trabajadores del transporte cruzan al viajar hacia Oregón o Washington por carretera. El Monte Shasta y las Trinity Alps recibirán acumulaciones significativas, especialmente por encima de los 1.500 a 2.000 metros de altura.

Aunque no se trata de áreas muy pobladas, sí son corredores clave para traileros y viajeras que se mueven por trabajo o para visitar familia en otros estados, incluyendo comunidades latinas que viven a lo largo del corredor de la I‑5. Allí, la combinación de nieve, viento y suelos saturados por la lluvia previa puede generar cierres parciales de rutas, derrumbes en laderas y cortes de energía, como ya ha ocurrido en otros temporales en el norte del estado.

LLUVIAS INTENSAS EN EL RESTO DEL ESTADO: ATENCIÓN A BARRIOS LATINOS

Mientras la nieve se concentra en las montañas, gran parte de California vivirá la Navidad bajo la lluvia. En el Valle Central, el Área de la Bahía y, especialmente, el sur del estado, el principal riesgo no será la nieve, sino las precipitaciones intensas y las posibles inundaciones repentinas en zonas urbanas y cañones donde viven muchas familias latinas trabajadoras.

En el sur de California, incluyendo áreas de Santa Bárbara, Ventura, Los Ángeles, el Inland Empire (Riverside y San Bernardino) y partes de San Diego, la lluvia podría provocar deslizamientos de tierra, flujos de lodo y crecidas rápidas de arroyos, sobre todo en laderas quemadas recientemente por incendios. Comunidades mayoritariamente hispanas de zonas como East L.A., el sureste de Los Ángeles, el este de San Diego, Santa Ana o el corredor de la 10 en el Inland Empire pueden enfrentar calles cerradas, cambios en rutas de autobuses y retrasos para llegar al trabajo, a la iglesia o a las reuniones familiares.

En ciudades como Los Ángeles, San Diego o San Francisco no se espera nieve en zonas urbanas, algo importante de aclarar para quienes sueñan con una “Navidad blanca” como en las películas. Esa postal seguirá siendo exclusiva de las montañas; en las zonas bajas, el paraguas, el impermeable y un buen pozole o tamales en casa serán más útiles que las cadenas para neumáticos.

Será vital tener mucha precaución si tienes planeado conducir en estos días en California (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

VIENTO FUERTE Y VIAJES EN FAMILIA: RECOMENDACIONES ÚTILES

Además de la lluvia y la nieve, el viento será un factor que no conviene ignorar. En algunas zonas elevadas del sur de California, las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 80 millas por hora, y hasta alrededor de 55 mph en cuencas urbanas como la de Los Ángeles, lo que complica la conducción en autopistas muy usadas por la comunidad latina como la 5, la 10, la 405 o la 91.

Para las familias hispanas que planeaban manejar de noche, llevando niños, abuelitos o tíos desde barrios como Boyle Heights, South Gate, Anaheim o Chula Vista, estos factores pueden hacer el viaje mucho más estresante y peligroso de lo previsto. Vale la pena revisar si es posible adelantar o retrasar la salida, compartir la ubicación con familiares, y tener baterías cargadas, linternas, cobijas y algo de comida en el auto, tal como recomiendan Caltrans y campañas comunitarias en español como Listos California.

UNA BUENA NOTICIA PARA EL AGUA Y PARA EL CAMPO

Aunque el temporal complique la Navidad de este año, la nieve llega en un momento importante para el estado. El manto nival de la Sierra Nevada venía por debajo de lo normal para la temporada, y estas tormentas ayudan a recuperar las reservas de agua que alimentan ríos, lagos y embalses de los que dependen millones de personas.

A largo plazo, esta nieve adicional es una buena noticia para el suministro de agua de cara a la primavera y el verano, incluyendo el riego de los campos del Valle Central donde trabaja gran parte de la mano de obra latina agrícola del estado. En el corto plazo, sin embargo, se traducirá en carreteras cerradas, cortes de luz y planes familiares que habrá que ajustar sobre la marcha.

¿CONVIENE VIAJAR O MEJOR QUEDARSE EN CASA?

Para este jueves 25 de diciembre, el mensaje para quienes viven en California es claro: la nieve estará presente en la Sierra Nevada y en las montañas del norte, con acumulaciones importantes y condiciones difíciles para circular, mientras que en el resto del estado la lluvia y el viento serán los protagonistas.

Si el plan era viajar en auto, muchas autoridades y organizaciones comunitarias en español recomiendan:

Revisar las últimas alertas oficiales y el pronóstico específico de tu ciudad o condado antes de salir.

Consultar el estado de las carreteras en las páginas y apps de Caltrans y de tu condado, o usando QuickMap en el celular.

Llevar cadenas si vas a la nieve, ropa de abrigo extra, agua y algo de comida en el vehículo por si se producen cierres inesperados.

Considerar seriamente postergar el viaje si viajas con niños pequeños, personas mayores o si tienes que cruzar puertos de montaña como los que conectan con Tahoe o Mammoth.

La Navidad en California puede dejar paisajes espectaculares en las alturas, con los pinos cargados de nieve y los resorts llenos de familias que hablan tanto inglés como español, pero también exigirá mucha prudencia. Para muchas familias, celebrar en casa, conectarse por videollamada con los que están lejos y dejar la visita a la nieve para otro día con mejor clima puede terminar siendo la decisión más segura, económica y tranquila.

