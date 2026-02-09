Las playas de Estados Unidos suelen tener buenas reseñas por su belleza y las actividades recreativas que se realizan en estos espacios, pero el panorama es completamente diferente bajo las olas: la presencia de tiburones. Aunque los incidentes son poco frecuentes, existe un estado que se posiciona en el primer lugar respecto a la frecuencia de ataques de estos seres acuáticos. Por esa razón, es importante que comprendas por qué dicha región encabeza la lista en caso acostumbres a surfear o disfrutar de estas aguas. En los siguientes párrafos, descubrirás cuál es la zona y cómo puedes disfrutar del mar con total seguridad.

En el 2025, se registró un total de 28 incidentes por ataques de tiburones en diversas zonas costeras del país, según el reporte elaborado en conjunto por el medio USA Today y las organizaciones Global Shark Attack File y TrackingSharks.com. Sorpresivamente, se trata de una cifra menor a comparación del 2024 (36).

De este total de ataques, desafortunadamente 1 perdió la vida. Se trata de la nadadora Erika Fox, de 55 años, quien en un principio desapareció mientras nadaba con un grupo en Lovers Point, en Pacific Grove (California), el pasado 21 de diciembre de 2025; sin embargo, posteriormente se confirmó su deceso a causa de un tiburón.

Al finalizar este 2026, se pretende que la cifra se reduzca cuando se finalice el año, pero dependerá de las precauciones y cuidados que ejecuten los surfistas o nadadores.

Qué estado de EE.UU. registró más ataques de tiburones durante el 2025

Según Kevin McMurray, vocero de Tracking Sharks, al medio USA Today, Florida es aquel estado con el mayor número de ataques de tiburón durante la temporada 2025, con un total de 15. Los puntos donde se registraron estos incidentes son Cayo Largo, Cayo Costa, Pensacola, Hollywood, West Palm Beach, New Smyrna Beach, Boca Grande, Pompano Beach y el Parque Nacional Everglades.

Para completar este podio, California registró cuatro ataques de tiburón, seguido de Hawái con tres casos. Por su parte, las Carolinas y Texas contabilizan dos ataques cada uno, mientras que la lista cierra con Massachusetts y Nueva York, estados que reportaron un único incidente.

Cómo reducir la probabilidad de ser atacado por un tiburón en EE.UU

Aunque la posibilidad es mínima, es recomendable que tengas ciertas consideraciones. McMurray aconseja situarse cerca a la orilla y en zonas vigiladas por salvavidas. En caso estés en una playa desconocida, trata de consultar a los lugareños sobre las corrientes de resaca o, en el mejor de los casos, abandonar dicho sitio.

Para que garantices tu seguridad en caso pretendas nadar o surfear, es fundamental que no ingreses al mar en áreas de pesca ni hacerlo si presentas alguna lesión, especialmente cortes que estén sangrando.

