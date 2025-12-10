El Día de la Virgen de Guadalupe es una de las celebraciones religiosas más importantes dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Cada año, miles de fieles viajan a distintos santuarios, iglesias y catedrales para participar en misas especiales, procesiones y vigilias en honor a la patrona de México. Aunque el 12 de diciembre es la fecha principal, muchas actividades comienzan desde días antes y se extienden por todo el país.

Uno de los puntos de peregrinación más grandes es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois. Este lugar reúne a cientos de miles de personas que llegan desde diferentes estados para rezar y presentar ofrendas.

Se considera el epicentro de la devoción guadalupana en territorio estadounidense y cada año continúa creciendo en asistencia y actividades.

El Santuario de Des Plaines en Illinois recibe la mayor cantidad de devotos en el país. (Foto: AFP)

En Washington, D.C., la Basílica Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción destaca por su capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, donde se celebran vigilias y misas solemnes con presencia de peregrinos de toda la Costa Este.

También sobresale el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin, un espacio rodeado de naturaleza que ofrece senderos, capillas y un ambiente de oración que atrae a visitantes durante todo el año.

Las grandes ciudades también son escenario de celebraciones multitudinarias. En Nueva York, la Catedral de San Patricio realiza una de las misas guadalupanas más concurridas de la región, mientras que en Los Ángeles, la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles recibe a miles de devotos desde la madrugada para escuchar las tradicionales mañanitas.

Lugares como Washington D.C., Los Ángeles, Nueva York y San Antonio también organizan misas, procesiones y tradiciones culturales. (Foto: AFP)

Otros puntos de gran tradición son la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Antonio, Texas, y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Denver, Colorado.

En estos lugares se organizan procesiones, rosarios y eventos culturales que mantienen vivas las costumbres latinoamericanas. En el norte de California, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento también recibe caminatas de peregrinos durante todo diciembre.

Con una comunidad hispana en crecimiento, las celebraciones guadalupanas en Estados Unidos se han vuelto cada vez más visibles. Ya sea en santuarios masivos o pequeñas iglesias de barrio, todos estos espacios comparten un mismo propósito: mantener viva la devoción a la Virgen de Guadalupe.

En todo el país, estas celebraciones mantienen viva la fe de la comunidad latina. (Foto: AFP)

¿Cómo se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe?

La forma más tradicional de celebrar el 12 de diciembre es participando en actividades comunitarias y religiosas. Esto generalmente implica asistir a la misa solemne en parroquias y basílicas, especialmente si hay una réplica de la imagen o una comunidad mexicana significativa.

Muchos devotos también participan en peregrinaciones y procesiones o se unen a las festividades culturales que incluyen música de mariachi, bailes folclóricos y mercados de comida tradicional.

Para quienes prefieren la devoción en un entorno más íntimo, la celebración en casa es una opción igual de significativa. Esto incluye montar o decorar un altar dedicado a la Virgen, encendiendo velas y flores frescas (especialmente rosas). La familia se reúne para rezar el Santo Rosario o una novena, meditando sobre la aparición de la Virgen a San Juan Diego.

Independientemente de si se elige una celebración pública o privada, el propósito del Día de la Virgen de Guadalupe es la renovación de la fe y la gratitud.

