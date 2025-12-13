Los ciudadanos chilenos que residen en EE.UU. y están inscritos en el padrón electoral del extranjero pueden participar en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 este domingo 14 de diciembre. Es crucial recordar que el voto para chilenos en el exterior es voluntario y presencial, a diferencia del territorio nacional donde rige la obligatoriedad. Si actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel antes del 28 de junio, estás habilitado para sufragar.

Para saber dónde te toca votar, los electores deben consultar el padrón electoral definitivo publicado por el Servicio Electoral (Servel) de Chile. Los locales de votación asignados corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, los Consulados de Chile o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de Estados Unidos. Es fundamental revisar la dirección exacta en el sitio web oficial del Servel con tu RUN.

Aunque el voto de los 160.935 chilenos en el exterior no es decisivo en términos numéricos totales, su participación tiene un alto valor simbólico en la elección del sucesor de Gabriel Boric. El proceso en EE.UU. se regirá por los horarios de apertura y cierre de mesas específicos de cada consulado, por lo que es vital confirmarlos previamente. El voto en el extranjero aplica solo para comicios presidenciales (primera y segunda vuelta), primarias y plebiscitos nacionales, excluyendo elecciones parlamentarias o municipales.

Conoce los horarios oficiales de apertura y cierre de las mesas de votación en EE.UU. para la segunda vuelta presidencial de Chile 2025. ¡Infórmate y participa! | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

¿Dónde te toca votar si vives en EE.UU. en la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025?

Solo puedes votar en EE.UU. si tu domicilio electoral está registrado en el extranjero y no en Chile; este domicilio se declara ante Servel, normalmente vía consulado o en línea antes del cierre del registro.​

Para saber el local exacto (dirección, mesa, número de orden) debes consultar tus datos electorales en el sitio oficial del Servel, donde se publica la nómina completa de locales de votación en el extranjero para las elecciones 2025.​

La ley indica que los locales de votación en el exterior serán preferentemente consulados de Chile en las principales ciudades, pero también pueden ser otros recintos que Servel habilite y publique oficialmente 22 días antes de la elección.​

Elecciones en Chile 2025: días clave

En 2025 hay tres hitos relevantes: primarias presidenciales (29 de junio), elección presidencial (16 de noviembre) y eventual segunda vuelta (14 de diciembre); las personas con domicilio electoral en el extranjero pueden participar en esas presidenciales y su eventual segunda votación.​

Para la elección presidencial del pasado 16 de noviembre de 2025, el voto fue obligatorio solo para quienes tienen domicilio electoral en Chile, mientras que para quienes estaban inscritos en el exterior es voluntario.​

El trámite de cambio de domicilio electoral para votar en noviembre de 2025 ya se encuentra cerrado; Servel y Cancillería informaron que dicho proceso culminó el 28 de junio de 2025, por lo que no es posible modificar tu local para el balotaje del domingo 14 de diciembre.​

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. (Fotos: AFP).

Horarios y documentos para votar en la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Para la elección presidencial 2025, las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente según cada consulado.​

El horario específico de cada consulado o local en EE.UU. (por ejemplo, Washington D.C., Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Houston, etc.) debe revisarse en la publicación oficial de locales de votación de Servel o en las páginas de cada consulado, ya que no existe un listado unificado y detallado de horarios por ciudad accesible en una sola fuente pública para todas las sedes de EE.UU.​

Puedes votar con cédula de identidad chilena o pasaporte chileno vigentes, o vencidos dentro de los 12 meses anteriores al día de la elección, siempre que sean documentos originales y no fotocopias ni comprobantes.​

Mesas de votación en consulados para la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Las mesas se instalan en los locales de votación del exterior definidos por Servel; en 2025 se reporta un aumento importante de mesas en el extranjero (más de 400 mesas en 59 países en procesos recientes), distribuidas entre consulados y otros recintos autorizados en coordinación con Cancillería.​

La nómina completa de locales y mesas en el exterior para las elecciones 2025 se publica en el sitio de Servel (sección “Voto en el exterior”) y es ahí donde puedes verificar cuántas mesas hay en cada circunscripción consular y en qué mesa te toca votar, mediante la consulta de datos electorales.​

Por otro lado, algunos consulados chilenos difunden en sus propias webs y redes sociales los locales y organización de mesas como, por ejemplo, las sedes en Europa muestran las direcciones y distribución de las mesas de sufragio para el balotaje entre la izquierdista Jeanette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.