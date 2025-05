El esperado final de la segunda temporada de The Last of Us llega a la pantalla este domingo 25 de mayo de 2025 con el estreno del episodio 7, titulado “Every Last One of Them” (“Cada una de ellas”). La serie, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog y protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, se despide por todo lo alto a través de la plataforma MAX en Estados Unidos, México, España y el resto del mundo. Si no te quieres perder ni un segundo del cierre de temporada, aquí te contamos todos los horarios por país y dónde ver en directo este capítulo final sin spoilers.

El capítulo anterior de The Last of Us alcanzó 5.3 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord para la serie en esta segunda temporada. Ahora, con el desenlace entre Ellie y Joel, se espera superar esa marca y afianzar su lugar como una de las mejores series de 2025. Críticos y fans ya anticipan nominaciones a los Premios Emmy y Globos de Oro.

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de The Last of Us temporada 2?

Fecha de estreno: Domingo 25 de mayo de 2025

Domingo 25 de mayo de 2025 Duración del episodio: 50 minutos

50 minutos Título: Every Last One of Them

¿Dónde ver The Last of Us 2x07 EN DIRECTO?

Streaming en todo el mundo: MAX (disponible por suscripción en Estados Unidos, México, España y otros países)

(disponible por suscripción en Estados Unidos, México, España y otros países) Canal de TV (en algunos países): HBO, a través del operador de cable local (verifica disponibilidad en tu país)

Horarios por país para ver The Last of Us 2x07 EN VIVO

Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua: 7:00 p.m. (CT)

7:00 p.m. (CT) Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Canadá (este): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 10:00 p.m.

Lista de capítulos de The Last of Us – Temporada 2

Future Days – 13 de abril Through the Valley – 20 de abril Something’s Got a Hold on Me – 27 de abril Secrets – 4 de mayo Wolves – 11 de mayo Scars – 18 de mayo Every Last One of Them – 25 de mayo