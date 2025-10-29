El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) vuelven a encontrarse este jueves 30 de octubre de 2025 en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El escenario será el histórico estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, donde ambos equipos buscarán sellar su pase a la gran final del torneo regional. El encuentro comenzará a las 20:00 horas tanto en Tegucigalpa como en San José, lo que equivale a las 10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos.

En esta nota encontrarás los horarios exactos por país y los canales de transmisión para disfrutar del partido en vivo y en directo, ya sea desde tu Smart TV, computadora, tableta o celular.

¿Dónde ver CD Olimpia vs. LDA Alajuelense EN VIVO?

En Honduras y Costa Rica, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, las mismas plataformas que llevarán la señal a toda Centroamérica y gran parte de Latinoamérica.

En México, la transmisión estará disponible a través de TUDN y FOX Sports, mientras que en Canadá podrá seguirse mediante OneSoccer.

Por otro lado, los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán ver el partido GRATIS en streaming por el canal oficial Concacaf Go en YouTube, una opción abierta para todo el público.

Para quienes residan en España, Italia, Francia, Alemania o cualquier otro país de Europa, será necesario utilizar una VPN legal para acceder a la señal internacional de ESPN y disfrutar del encuentro en tiempo real.

Horarios y canales TV del partido Olimpia vs. Alajuelense

Costa Rica 20:00 ESPN y Disney+ Premium Honduras 20:00 ESPN y Disney+ Premium Nicaragua 20:00 ESPN y Disney+ Premium Guatemala 20:00 ESPN y Disney+ Premium El Salvador 20:00 ESPN y Disney+ Premium Panamá 21:00 ESPN y Disney+ Premium República Dominicana 22:00 ESPN y Disney+ Premium Puerto Rico 22:00 ESPN y Disney+ Premium México 20:00 TUDN y FOX Sports Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Concacaf Go (YouTube) Canadá 22:00 OneSoccer

Una semifinal cargada de historia

El enfrentamiento entre Olimpia y Alajuelense es uno de los clásicos centroamericanos más intensos. Ambos clubes llegan con una larga rivalidad regional y el objetivo común de alcanzar la final de la Copa Centroamericana 2025, torneo que reúne a los mejores equipos del istmo bajo la organización de la Concacaf.

Con jugadores experimentados, estadios repletos y una gran expectativa en toda la región, el choque promete noventa minutos de alta tensión y fútbol de calidad.

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.



