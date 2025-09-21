El eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 será un fenómeno astronómico que atraerá la atención de millones de personas alrededor del mundo. Se trata de un eclipse solar parcial, en el cual la Luna cubrirá parcialmente el disco solar, creando una imagen espectacular en los lugares donde será visible.

Este evento ocurrirá justo antes del equinoccio de septiembre, lo que le añade un simbolismo especial, pues es el momento del año en que el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta. La particularidad de este eclipse es que solo podrá observarse desde regiones del hemisferio sur.

Eclipse solar del 21 de septiembre de 2025: horarios y países donde podrá observarse este fenómeno astronómico. | Crédito: Pixabay / Referencial

¿Cómo ver el eclipse solar del 21 de septiembre 2025 en línea?

El eclipse parcial de Sol será transmitido en vivo por el portal especializado Time and Date a través de su canal oficial de YouTube. La cobertura mostrará imágenes en tiempo real desde Nueva Zelanda y otras zonas donde el fenómeno será visible.

La transmisión permitirá que observadores de todo el mundo disfruten de este espectáculo cósmico, incluso si no se encuentran en las regiones donde podrá verse directamente.

¿Qué países podrán ver el eclipse solar parcial?

El eclipse solar de septiembre 2025 podrá apreciarse en Nueva Zelanda, en la costa oriental de Australia, en diversas islas del Pacífico y en zonas específicas de la Antártida. En estas regiones, la Luna cubrirá entre el 60% y el 80% del disco solar en su punto máximo.

A continuación, una lista de horarios estimados del eclipse en países clave donde será visible:

País / Región Fecha local Hora de inicio (aprox.) Cobertura máxima del Sol Nueva Zelanda (Auckland) 22 de septiembre 06:00 h 61% Nueva Zelanda (Christchurch) 22 de septiembre 06:15 h 69% Nueva Zelanda (Isla Stewart / Oban) 22 de septiembre 06:20 h 73% Australia (Isla Macquarie) 22 de septiembre 05:50 h 78% Antártida (Estación Zucchelli) 22 de septiembre 07:10 h 72% Antártida (Estación McMurdo) 22 de septiembre 07:30 h 69%

¿Qué significado tiene este eclipse solar?

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, este eclipse solar ocurre en un momento especial del calendario astronómico, pues se produce un día antes del equinoccio de septiembre. Este detalle lo convierte en un fenómeno con un valor simbólico, ya que coincide con el equilibrio natural entre luz y oscuridad en la Tierra.

Además, los expertos señalan que este tipo de eclipses son poco frecuentes en regiones como Nueva Zelanda, lo que lo hace aún más atractivo para astrónomos y aficionados.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero no de manera completamente alineada. Esto provoca que solo una fracción del Sol se vea cubierta, generando la clásica forma de medialuna brillante.

Aunque no ofrece la oscuridad total de un eclipse solar total, los eclipses parciales son igualmente fascinantes y representan una oportunidad valiosa para la observación científica y la contemplación astronómica.