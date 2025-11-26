Cada cuarto jueves del mes de noviembre se celebra el famoso desfile de Macy’s (también conocido como Macy’s Parade en inglés), que es de lo más importante en la ciudad de Nueva York para celebrar el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Aquí te cuento dónde podrás ver la transmisión en TV y Streaming desde cualquier parte de Estados Unidos, para que puedas seguirlo este jueves 27 de noviembre .

Recordemos que esta tradicional festividad surgió en 1924 gracias a la cadena de tiendas Macy’s. Este desfile hoy en día cuenta con la participación de globos gigantes de personajes de dibujos animados como Pokémon, Dragon Ball, Bob Esponja, entre otros. Además, se llevan a cabo presentaciones en Broadway, participación de celebridades y la aparición de Santa Claus para marcar el inicio de la Navidad.

Conoce la hora de inicio del desfile de Macy's por Thanksgiving Day 2025, para verlo este jueves 27 de noviembre desde Nueva York. (Foto: AFP) / Piero Hatto

¿Dónde ver el Macy’s Parade EN VIVO en Nueva York por Día de Acción de Gracias?

El Macy’s Parade 2025 es una festividad bastante tradicional de la ciudad de Nueva York por el Día de Acción de Gracias. Por esta razón, la transmisión del desfile estará a cargo de NBC, Universal Television, Peacock y Telemundo . Además, deberás estar atento a la programación local, debido a que habrán canales de TV orientados a hacer una cuenta regresiva desde el miércoles 26 de noviembre.

¿A qué hora inicia y termina el Macy’s Parade en Nueva York?

El desfile de Macy’s en Nueva York por Thanksgiving Day 2025 está programado para iniciar alrededor de las 8:30 a.m. Tiempo del Este y se estima que finalizará alrededor de las 12:00 p.m. Tiempo del Este. Todas las personas que vivan en Nueva York estarán atentas a esta tradicional festividad, que le brinda color y emoción a las calles neoyorquinas en esta época importante del año.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en todo Estados Unidos. (Foto: David Dee Delgado / AFP)

