El Año Nuevo 2026 se celebrará en California con espectáculos de fuegos artificiales que iluminarán el cielo y reunirán a miles de personas en distintos puntos del estado. Desde grandes ciudades hasta zonas costeras, la oferta es variada y se adapta a todo tipo de planes, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Dicho lo anterior, en esta nota te contamos qué opciones existen para disfrutar de los fuegos artificiales durante el festejo de Año Nuevo.

Encontrar el lugar ideal para ver los fuegos artificiales cerca de ti puede marcar la diferencia para empezar el 2026 con una experiencia memorable. Por eso, es útil conocer dónde suelen organizar eventos oficiales y cuáles destacan por sus vistas, accesibilidad y ambiente festivo.

Los fuegos artificiales son dispositivos pirotécnicos que producen efectos luminosos, sonoros y, a veces, humo o chispa, generalmente para celebraciones y eventos especiales. (Foto: Jay Brand / Pexels)

Lugares en California para ver fuegos artificiales del Año Nuevo 2026

Será mejor que revises la siguiente lista de lugares en California para ver fuegos artificiales del Año Nuevo 2026, ya que tal vez estés cerca de algún sitio y te animes a visitarlo para disfrutar de un buen espectáculo.

Disneyland

Disneyland dará la bienvenida al Año Nuevo 2026 con los fuegos artificiales ‘Fantasy in the Sky’ (‘Fantasía en el Cielo’, en español) a las 9:00 pm y a la medianoche. Ten en cuenta que Main Street USA, frente al Castillo de la Bella Durmiente, suele estar abarrotada de visitantes horas antes de la medianoche, esperando el espectáculo nocturno. Lo bueno es que se pueden encontrar otros lugares para ver fuegos artificiales en la plaza frente a ‘It’s a Small World’ y en el mirador ‘Fantasmic’, a lo largo de ‘Rivers in America’.

Si deseas más detalles sobre la cuenta regresiva con DJ y entretenimiento en vivo en el todo el parque, te comento que la información completa será publicada en el sitio web y en la app de Disneyland (para Android y para iOS) en los días previos a la celebración.

Disney California Adventure

El espectáculo de fuegos artificiales de Disneyland, de acuerdo a ocregister.com, será visible desde DCA (Disney California Adventure), el parque hermano de Disneyland que abrirá a las 8:00 am en la víspera de Año Nuevo y permanecerá abierto hasta la 1:00 am. El tema es que desde ahí se podrá ver sin las proyecciones ni la banda sonora que acompañan el espectáculo nocturno.

Knott’s Berry Farm

Knott’s Berry Farm, que está ubicado en Buena Park, permanecerá abierto hasta tarde en la víspera de Año Nuevo con música en vivo, comedia, duelo de pianos y fuegos artificiales de medianoche.

Universal Studios Hollywood

En Universal Studios Hollywood se podrá recibir el Año Nuevo 2026 con DJ, baile y fuegos artificiales. Ten en cuenta que la celebración de Nochevieja se lleva a cabo en varios centros de fiesta en todo el parque con DJ que pinchan rock, pop, hip-hop, EDM y música latina. Si te interesa, toma nota a lo siguiente: Universal abrirá a las 8:00 am en la víspera de Año Nuevo y permanecerá abierto hasta las 2:00 am del 1 de enero de 2026.

Legoland California

En Legoland California la celebración por el Año Nuevo 2026 comenzará a las 6:00 pm. Habrán fiestas de cuenta regresiva en todo el parque con baile, canto y música pop. Ojo que Legoland abrirá a las 10:00 am en la víspera de Año Nuevo y permanecerá abierto hasta las 7:00 pm.

Sea World San Diego

El Sea World de San Diego celebrará la última noche del año con un brindis con champán y un espectáculo especial de fuegos artificiales de Nochevieja a las 9:00 p.m. Ten en cuenta que el parque marino abrirá a las 10:00 am y permanecerá abierto hasta las 10:00 pm en la víspera de Año Nuevo.

La bahía de San Francisco

Si quieres disfrutar de un épico espectáculo de fuegos artificiales por Año Nuevo, la bahía de San Francisco es una buena alternativa. El show normalmente comienza justo a la medianoche y dura entre 15 y 20 minutos. Ir temprano es una buena idea si es que quieres conseguir los mejores asientos, que suelen estar a lo largo del paseo marítimo, entre el Ferry Building y el puente de la bahía.

Ahora, si es que quieres ver los fuegos artificiales en el agua, lo podrás hacer estando en estos cruceros: Speakeasy NYE Cruise, Red & White Fleet y Luxe Fireworks Dinner Cruise.

Old Sacramento

En el vecindario Old Sacramento, según CBS News, se podrá celebrar el Año Nuevo con una cuenta regresiva y un espectáculo de fuegos artificiales. La celebración de Nochevieja lleva por nombre ‘Countdown on the Cobblestones’.

Marina del Rey

En Marina del Rey podrás recibir el Año Nuevo 2026 muy bien. Ahí habrá fuegos artificiales tanto a las 9:00 pm como un minuto antes de la medianoche. Ojo que los fuegos artificiales se lanzarán cerca del Parque Burton Chace (donde se celebra una fiesta luminosa para toda la familia desde las 7:00 p.m. hasta las 12:00 pm).