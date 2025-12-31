La llegada del Año Nuevo 2026 convertirá a Florida en un gran escenario de celebración, donde residentes y visitantes podrán despedir el 31 de diciembre bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Desde playas icónicas hasta centros urbanos y parques temáticos, el estado se prepara para ofrecer espectáculos llenos de color, música y emoción, ideales para compartir en familia, con amigos o en pareja mientras se hace la cuenta regresiva hacia el nuevo año.

Ya sea frente al mar, a orillas de un río o en el corazón de la ciudad, Florida brinda múltiples opciones para vivir una noche inolvidable. Cada destino tiene su propio encanto: algunos combinan pirotecnia con conciertos, otros con eventos gratuitos y celebraciones comunitarias. Lo cierto es que quienes estén en el estado podrán elegir el lugar perfecto para recibir el 2026 con luces en el cielo y un ambiente festivo que se siente en cada rincón.

No te pierdas los mejores eventos de Año Nuevo 2026 en Florida (Foto: AFP)

Lugares donde podrás ver fuegos artificiales en Florida por el Año Nuevo 2026

Miami – Bayfront Park y Biscayne Bay

Uno de los puntos más emblemáticos para recibir el Año Nuevo en Florida es Bayfront Park, en el corazón de Downtown Miami. Aquí, los fuegos artificiales iluminan la bahía justo a la medianoche, acompañados de música, eventos gratuitos y un ambiente multicultural que atrae a miles de personas cada año. También se pueden ver desde distintos puntos alrededor de Biscayne Bay y Miami Beach.

Orlando – Parques temáticos y Downtown

En Orlando, la celebración se vive a lo grande gracias a los espectáculos especiales de Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld, que suelen lanzar fuegos artificiales para despedir el año. Además, el área de Downtown Orlando ofrece eventos con música en vivo y celebraciones públicas que culminan con pirotecnia cerca de la medianoche.

Tampa – Tampa Riverwalk

El Tampa Riverwalk es uno de los lugares favoritos para ver fuegos artificiales en la costa oeste de Florida. El espectáculo se lanza sobre el río Hillsborough y puede disfrutarse desde el paseo, parques cercanos o restaurantes con vista al agua, creando un ambiente ideal para celebrar el Año Nuevo 2026 en pareja o con amigos.

St. Augustine – St. Augustine Beach y Vilano Beach

Para quienes buscan una experiencia más tranquila pero igualmente espectacular, St. Augustine Beach y Vilano Beach ofrecen fuegos artificiales sobre el océano Atlántico. Este destino combina historia, playa y celebración, convirtiéndose en una excelente opción para despedir el año con vistas al mar.

Fort Myers – Downtown Fort Myers

En la costa suroeste, Downtown Fort Myers organiza una celebración de Año Nuevo que incluye música, actividades familiares y fuegos artificiales a la medianoche. Es una alternativa popular para quienes viven en la zona o prefieren un evento comunitario con ambiente festivo y acceso gratuito.