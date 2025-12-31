La llegada del Año Nuevo 2026 transformará a Nueva York en un espectáculo a cielo abierto, donde millones de personas se reunirán para despedir el año bajo luces, colores y fuegos artificiales. Desde rascacielos icónicos hasta parques y riberas de ríos, la ciudad que nunca duerme se prepara para vivir una de las noches más vibrantes del calendario, con celebraciones que combinan tradición, emoción y pura energía neoyorquina.

Ya sea en Manhattan, Brooklyn o a orillas del East River, quienes estén en Nueva York tendrán múltiples opciones para disfrutar de los fuegos artificiales y la cuenta regresiva hacia el 2026. Cada zona ofrece una experiencia distinta: algunas con grandes multitudes y eventos masivos, otras con vistas privilegiadas y ambientes más tranquilos. Lo cierto es que el cielo de Nueva York volverá a iluminarse para recibir el nuevo año con un espectáculo inolvidable.

Nueva York prepara muchos eventos inolvidables para recibir el Año Nuevo 2026 (Foto: AFP)

Lugares donde podrás ver fuegos artificiales en Nueva York por el Año Nuevo 2026

Times Square (Manhattan)

El corazón de la celebración de Año Nuevo en Nueva York es Times Square, donde millones de personas se reúnen para vivir la famosa cuenta regresiva y la caída de la bola. Aunque el evento es más conocido por el Ball Drop, el espectáculo se complementa con fuegos artificiales y un despliegue de luces que convierten a esta zona en el epicentro mundial para recibir el 2026.

Central Park (Manhattan)

Para quienes buscan una alternativa más amplia y al aire libre, Central Park ofrece vistas privilegiadas de los fuegos artificiales lanzados desde distintos puntos cercanos. Muchas personas se congregan en áreas como Cherry Hill o cerca del Bow Bridge para disfrutar del espectáculo en un ambiente festivo pero más relajado que Times Square.

Brooklyn Bridge Park (Brooklyn)

El Brooklyn Bridge Park es uno de los mejores lugares para ver fuegos artificiales con el skyline de Manhattan de fondo. Desde aquí se pueden apreciar los espectáculos sobre el East River, creando una postal perfecta para despedir el año con vistas a rascacielos, puentes iluminados y reflejos sobre el agua.

East River Waterfront (Manhattan y Queens)

Las zonas cercanas al East River, tanto del lado de Manhattan como de Queens, suelen ser escenarios ideales para observar fuegos artificiales de Año Nuevo. Lugares como South Street Seaport o áreas costeras de Long Island City permiten disfrutar del espectáculo sin estar en medio de las multitudes más grandes.

Prospect Park (Brooklyn)

En Prospect Park, Brooklyn, se realizan celebraciones comunitarias para recibir el Año Nuevo, que incluyen música, actividades y fuegos artificiales alrededor de la medianoche. Es una opción popular entre familias y residentes locales que buscan un ambiente festivo, seguro y con buena visibilidad del cielo iluminado.