Texas recibirá el Año Nuevo 2026 con un espectáculo de luces y colores que pintará el cielo de distintas ciudades. Las celebraciones varían entre grandes metrópolis y localidades más pequeñas, ofreciendo experiencias únicas para todos los públicos. Los fuegos artificiales se convertirán en el punto central de la noche, creando un ambiente festivo que unirá a familias y amigos. Habiéndote recalcado ello, te cuento que aquí averiguarás qué opciones hay para ver fuegos artificiales del Año Nuevo 2026 en el mencionado estado de EE.UU.

Elegir el lugar adecuado para disfrutar del espectáculo puede hacer que la noche sea aún más especial. En Texas, muchas ciudades organizan eventos destacados, mientras que otros puntos ofrecen vistas abiertas y espacios ideales para familias. Conocer estas alternativas permite planificar la velada según tus gustos y comodidad. De esta manera, recibir el Año Nuevo 2026 será una experiencia inolvidable desde el primer momento.

Los fuegos artificiales son dispositivos pirotécnicos que producen efectos luminosos, sonoros y, a veces, humo o chispa, generalmente para celebraciones y eventos especiales. (Foto: Jay Brand / Pexels)

Lugares en Texas para ver fuegos artificiales del Año Nuevo 2026

Revisa la siguiente lista de lugares en Texas para ver fuegos artificiales del Año Nuevo 2026, ya que tal vez estés cerca de algún sitio y te animes a visitarlo para disfrutar de un buen espectáculo.

TUPSS Brewery

Visitar el 31 de diciembre de 2025 la cervecería artesanal familiar TUPSS Brewery, que se ubica en McKinney, Texas, no es una mala idea, ya que ahí, de acuerdo a dallasnews.com, habrá un evento donde se presentará la banda local The Flannel Pajamas y habrá fuegos artificiales. La celebración arrancará a las 4:00 pm y durará hasta la 1:00 pm. Podrás comprar comida y bebidas.

Reunion Tower

Se podrá recibir el Año Nuevo 2026 disfruntando del show anual de fuegos artificiales ‘Lone Star NYE’ que se realiza en la Reunion Tower (ubicado en Dallas, Texas). Según dallas.culturemap.com, contará con más de 5000 efectos pirotécnicos, un espectáculo de luces LED de 259 colores y casi 300 drones. Ojo que todo empieza a las 11:59 pm del 31 de diciembre. Además, es importante recalcar que el espectáculo no se puede ver cerca de la torre. Se puede mirar en fiestas cercanas, en las calles de la ciudad o a través de transmisiones en vivo.

Fort Worth

En Fort Worth se celebra la Nochevieja con un toque típicamente tejano, que combina la herencia del Oeste con una vibrante vida nocturna. Lo bueno es que, según timeout.com, el lugar es accesible debido a la cercanía del Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth y al Aeropuerto Dallas Love Field.

“El corazón de la acción se encuentra en el histórico Stockyards, donde la Nochevieja ‘Buckin’ en el Cowtown Coliseum combina la monta de toros y caballos salvajes con un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche”, sostuvo la fuente.

Six Flags Fiesta Texas

El parque temático Six Flags Fiesta Texas, que se ubica en San Antonio, Texas, también es un excelente lugar para pasar el Año Nuevo 2026. Esto a raíz de su espectáculo de fuegos artificiales de 360 grados con bengalas lanzadas desde todo el parque.

“Los titulares de Pases Prestige podrán disfrutar de la exclusiva Fiesta de Medianoche el 31 de diciembre, con un recorrido especial en DC UNIVERSE desde las 10:00 pm hasta la medianoche y acceso exclusivo a Lone Star Lil’s para disfrutar de la mejor vista de un final privado de fuegos artificiales”, se lee en su página web.