El 4 de julio es una de las fechas más importantes del calendario estadounidense y este 2026 tendrá un significado aún más especial, ya que el país celebra el 250.º aniversario de su independencia. Como cada año, millones de personas seguirán desde casa los espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y homenajes patrióticos que serán transmitidos por televisión nacional.

Si no podrás asistir a los eventos presenciales o simplemente prefieres disfrutar la celebración desde la comodidad de tu hogar, aquí te contamos qué canales de TV transmitirán el 4 de julio EN VIVO, además de los principales eventos gratuitos que podrán verse en distintas ciudades de Estados Unidos.

¿Qué canales de TV transmitirán el 4 de julio en Estados Unidos?

Las principales cadenas estadounidenses prepararon una cobertura especial con conciertos, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales.

Canal Evento que transmitirá Horario aproximado NBC Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular desde Nueva York 8:00 p.m. ET Peacock Transmisión en vivo del especial de NBC 8:00 p.m. ET Telemundo Versión en español del Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular 8:00 p.m. ET PBS A Capitol Fourth, concierto desde Washington D. C. seguido de los fuegos artificiales 8:00 p.m. ET CNN The Fourth in America, cobertura nacional con conciertos y fuegos artificiales desde varias ciudades Desde la tarde y en horario estelar CBS (afiliadas locales) Cobertura especial de celebraciones regionales y programación alusiva al Día de la Independencia Según la estación local

Entre todas las transmisiones, el Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular será nuevamente el evento televisivo más importante del país. El especial se emitirá en NBC, tendrá simulcast por Peacock y contará con una transmisión en español a través de Telemundo, incluyendo actuaciones musicales y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Nueva York.

Por su parte, PBS ofrecerá una nueva edición de A Capitol Fourth, el histórico concierto desde el Capitolio en Washington D. C., considerado uno de los programas patrióticos más vistos del país cada Día de la Independencia.

¿Qué eventos gratuitos del 4 de julio podrán verse en Estados Unidos?

Además de las transmisiones por televisión, estas son algunas de las celebraciones gratuitas más importantes del país.