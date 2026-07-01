¿Dónde ver GRATIS el 4 de julio por TV en Estados Unidos? Canales que transmitirán los fuegos artificiales y especiales por el Día de la Independencia. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
¿Dónde ver GRATIS el 4 de julio por TV en Estados Unidos? Canales que transmitirán los fuegos artificiales y especiales por el Día de la Independencia. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

El 4 de julio es una de las fechas más importantes del calendario estadounidense y este 2026 tendrá un significado aún más especial, ya que el país celebra el 250.º aniversario de su independencia. Como cada año, millones de personas seguirán desde casa los espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y homenajes patrióticos que serán transmitidos por televisión nacional.

Si no podrás asistir a los eventos presenciales o simplemente prefieres disfrutar la celebración desde la comodidad de tu hogar, aquí te contamos qué canales de TV transmitirán el 4 de julio EN VIVO, además de los principales eventos gratuitos que podrán verse en distintas ciudades de Estados Unidos.

¿Qué canales de TV transmitirán el 4 de julio en Estados Unidos?

Las principales cadenas estadounidenses prepararon una cobertura especial con conciertos, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales.

CanalEvento que transmitiráHorario aproximado
NBCMacy’s 4th of July Fireworks Spectacular desde Nueva York8:00 p.m. ET
PeacockTransmisión en vivo del especial de NBC8:00 p.m. ET
TelemundoVersión en español del Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular8:00 p.m. ET
PBSA Capitol Fourth, concierto desde Washington D. C. seguido de los fuegos artificiales8:00 p.m. ET
CNNThe Fourth in America, cobertura nacional con conciertos y fuegos artificiales desde varias ciudadesDesde la tarde y en horario estelar
CBS (afiliadas locales)Cobertura especial de celebraciones regionales y programación alusiva al Día de la IndependenciaSegún la estación local

Entre todas las transmisiones, el Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular será nuevamente el evento televisivo más importante del país. El especial se emitirá en NBC, tendrá simulcast por Peacock y contará con una transmisión en español a través de Telemundo, incluyendo actuaciones musicales y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Nueva York.

Por su parte, PBS ofrecerá una nueva edición de A Capitol Fourth, el histórico concierto desde el Capitolio en Washington D. C., considerado uno de los programas patrióticos más vistos del país cada Día de la Independencia.

¿Qué eventos gratuitos del 4 de julio podrán verse en Estados Unidos?

Además de las transmisiones por televisión, estas son algunas de las celebraciones gratuitas más importantes del país.

CiudadEventoQué ofreceSitio oficial
Nueva YorkMacy’s 4th of July Fireworks SpectacularConciertos y el mayor espectáculo de fuegos artificiales del paíshttps://www.macys.com/social/fireworks/
Washington D. C.A Capitol FourthConcierto gratuito en el Capitolio y fuegos artificiales sobre el National Mallhttps://www.pbs.org/a-capitol-fourth/
BostonBoston Pops Fireworks SpectacularPresentación de la Boston Pops Orchestra y show pirotécnicohttps://www.bso.org/boston-pops-fireworks-spectacular
NashvilleLet Freedom Sing! Music CityConciertos gratuitos y uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales del paíshttps://www.visitmusiccity.com/july4th
FiladelfiaWawa Welcome AmericaFestival con conciertos, actividades familiares y fuegos artificialeshttps://july4thphilly.com/
ChicagoNavy Pier Independence CelebrationMúsica en vivo y fuegos artificiales sobre el lago Michiganhttps://navypier.org/
San DiegoBig Bay BoomEspectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía visible desde distintos puntos de la ciudadhttps://bigbayboom.com/
Las VegasFireworks on the StripEspectáculos de fuegos artificiales en hoteles y el famoso Striphttps://www.visitlasvegas.com/

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC