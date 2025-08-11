El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, se enfrentará en un partido amistoso al equipo austriaco WSG Tirol este martes 12 de agosto. El encuentro, que forma parte de la pretemporada del club español, se disputará en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck, Austria. Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro en directo a través de Realmadrid TV y La 1 a partir de las 19:00 h (horario peninsular), en lo que promete ser una prueba importante para el inicio de la temporada 2025-26. Pero si vives en Florida, California, Texas u otro estado de EE.UU., en este artículo te comparto dónde ver por TV y streaming online el juego desde cualquier dispositivo móvil.

El WSG Tirol, que compite en la Bundesliga austriaca, será el rival de este compromiso de preparación. El encuentro es una oportunidad crucial para que el equipo de Xabi Alonso ajuste detalles tácticos y físicos de cara a las competiciones oficiales. Este tipo de partidos amistosos son fundamentales para evaluar el progreso del equipo y afinar la estrategia antes de los desafíos que traerá la próxima temporada.

El equipo completó su último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid antes de viajar a Austria. La sesión incluyó una combinación de trabajo en el gimnasio, ejercicios de activación, y posteriormente, intensas series de trabajo físico y técnico en el césped. Los jugadores disputaron partidos de 10 contra 10 y finalizaron con una fase táctica, preparando todos los aspectos del juego. Mientras tanto, estrellas como Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy continúan con sus procesos de rehabilitación.

Real Madrid y WSG Tirol se enfrentarán en un encuentro amistoso el martes 12 de agosto en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck (Austria), con capacidad para 17.000 espectadores. | Crédito: realmadrid.com

Dónde ver Real Madrid - WSG Tirol EN VIVO en España

Real Madrid y WSG Tirol disputarán un partido amistoso de cara al inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga y será transmitido en diferentes partes del planeta. Si te encuentras en España, podrás seguirlo en directo por Realmadrid TV y La 1 este martes 12 de agosto a partir de las 7:00 p.m. (horario peninsular español).

Dónde ver Real Madrid - WSG Tirol EN VIVO en USA

El partido amistoso Real Madrid - WSG Tirol será transmitido en diferentes partes del planeta. Si te encuentras en Florida, California, Texas, Nueva York, Pensilvania y otros estados de EE.UU., podrás hacerlo a través de la señal de Realmadrid TV este martes 12 de agosto a partir de la 1:00 p.m. hora del Este, 12:00 p.m. hora de Centro, 11:00 a.m. hora de Montaña y 10:00 a.m. hora del Pacífico.

Dónde ver Real Madrid - WSG Tirol EN VIVO en México

Si te encuentras en México, podrás ver el partido amistoso Real Madrid vs WSG Tirol a través de la señal de Realmadrid TV este martes 12 de agosto a partir de las 11:00 a.m. Tiempo del Centro de la CDMX.

Real Madrid y adidas presentaron la tercera camiseta para la temporada 2025-26. Es de color azul, inspirado en el de las gradas del Santiago Bernabéu, que se combina con los detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de la marca de ropa deportiva alemana. | Crédito: realmadrid.com

Día, hora, TV y online para ver Real Madrid - WSG Tirol

Conoce estos datos claves para ver el partido entre Real Madrid - WSG Tirol, este martes 12 de agosto de 2025 en el Tivoli Stadion Tirol de Austria.

Partido: Real Madrid vs. WSG Tirol

Fecha: Martes, 12 de agosto de 2025

Horario: 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de México / 10:00 a.m. PT

Estadio: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck, Austria

TV/Online: Realmadrid TV en Estados Unidos y México