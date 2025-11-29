Este domingo 30 de noviembre es un día clave para el futuro del pueblo hondureño, pues se llevarán a cabo las Elecciones de Honduras 2025. Con casi 400 mil hondureños ubicados en Estados Unidos, muchos de ellos podrán participar de las votaciones, aunque deberán hacerlo acudiendo a los centros de votación. Si te encuentras en Atlanta, aquí te cuento cuál es la dirección exacta para que puedas asistir .

Los principales aspirantes en la contienda son Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece la actual presidenta Xiomara Castro; junto con los candidatos conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras (PNH), y Salvador Nasralla Salum, del Partido Liberal de Honduras (PLH). También participan Mario Enrique Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), y Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

¿Se puede votar desde Estados Unidos para las Elecciones de Honduras 2025?

Si te encuentras en Estados Unidos, sí podrás votar para las Elecciones de Honduras 2025. El Consejo Nacional Electoral solo ha solicitado el Documento Nacional de Identidad (DNI) para que puedas emitir tu voto, siendo este un requisito obligatorio para todos aquellos que asistan al local de votación, en Atlanta y en cualquier parte del mundo. Esto será lo úncio que debes presentar cuando acudas a la urna de votación, para que puedas emitir tu voto este domingo 30 de noviembre 2025, en las Elecciones de Honduras 2025.

¿Dónde queda el centro de votación en Florida para las Elecciones de Honduras 2025?

Para acudir al centro de votación en Atlanta, deberás asistir a esta dirección:

Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.

Ojo, todas aquellas personas que se encuentra en Atlanta y en cualquier lugar de Estados Unidos, no podrán emitir votos de forma virtual, por lo que la única manera de ser partícipe de estas Elecciones de Honduras 2025 será acudiendo al local de votación correspondiente. Las urnas en Estados Unidos ya se encuentran listas, luego de que las Fuerzas Armadas las transportaran durante los últimos días.

Mencionar que en esta oportunidad no se aplicará el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, por lo que el conteo de votos del extranjero se va a realizar cuando las maletas regresen a Honduras.